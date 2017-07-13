Владимир, 13 июля, 2017, 11:35 — ИА Регнум. Проверки владимирских больниц, проведенные Генеральной прокуратурой и прокуратурой региона, прошли в рамках «обыденной жизни». Об этом заявил глава департамента здравоохранения Владимирской области Александр Кирюхин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

На вопрос о проверках чиновник ответил в эфире ГТРК «Владимир». По словам Александра Кирюхина, департамент поручил учреждениям подготовить объяснительные и обосновать причины, которые привели к нарушениям. Кроме того, глава облздрава сообщил, что, по его мнению, примерно 50% нарушений уже устранено.

«Есть проблемы, о которых мы всегда говорили, — материально-техническая база — прокуратура оценила 1,5 млрд рублей, расчеты нашего департамента — это 5 млрд рублей. Есть проблемы с оборудованием, они возникают ежегодно, потому что пересматриваются стандарты оказания медицинской помощи. Они пересматриваются в сторону насыщения оборудованием всех лечебных учреждений. Это еще 2 млрд рублей. Это вопрос, который не решится сегодня-завтра. Он будет решаться постепенно», — сказал Александр Кирюхин.

Между тем, как сообщает газета «Комсомольская правда во Владимире», губернатор области Светлана Орлова продлила срок службы Александра Кирюхина до 2022 года. В мае главе департамента исполнилось 65 лет, однако, в соответствии с законодательством, срок полномочий для руководителя на госслужбе может быть увеличен до достижения им возраста 70 лет. Губернатор предложила Александру остаться еще на пять лет.

В скандале, который разгорелся вокруг результатов проверок, глава области вновь увидела происки оппозиции.

«Я еще год назад предупредила, что оппозиция будет раскручивать здравоохранение. Я Кирюхину так и сказала, что должны отвечать главврачи. Вы хоть что можете повесить на Кирюхина — что сын у него работает, а что ему на лугу что ли сидеть, он что виноват, что жена у него знаменитый доктор и квалификацию свою повысила. Дальше что?» — сказала Светлана Орлова во время рабочего визита в Петушки (цитата по «ТВ МИГ»).

ИА REGNUM напоминает, что ранее Генеральная прокуратура и прокуратура Владимирской области нашли множественные нарушения в системе здравоохранения региона. Так, федеральное ведомство выяснило, что в больницах области при закупке медицинских товаров чиновники кратно завышали стоимость и создавали условия, при которых торги выигрывали аффилированные лица. Факты нарушения законов вскрылись при закупках, сделанных различными больницами. Среди них ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница», три владимирские больницы, а также медучреждения Гусь-Хрустального, Коврова и Александровского района.

Кроме того, Генпрокуратура нашла признаки конфликта интересов в том, что супруга главы департамента здравоохранения Ирина Кирюхина руководит роддомом №2 города Владимира и находится в подчинении у своего мужа.

Во втором случае проверяющие нашли нарушения при госзакупках, простаивающее оборудование и остались недовольны организацией работы скорой помощи.

Ранее замгубернатора Михаил Колков заявлял, что не все нарушения, которые были найдены Генпрокуратурой и региональным ведомством, являются коррупционными проявлениями.