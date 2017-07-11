Замгубернатора опроверг отставку руководителя владимирского облздрава

Владимир, , 16:41 — REGNUM Глава департамента здравоохранения Владимирской области Александр Кирюхин не покинет свой пост. Об этом заместитель губернатора Владимирской области Михаил Колков заявил в эфире радиостанции «Соль».

По словам замгубернатора, не все нарушения, которые были найдены Генпрокуратурой и региональным ведомством, являются коррупционными проявлениями.

«Если бы в этом находили действительное нарушение тех масштабов, о которых говорят многие комментаторы в сети, то это немедленное возбуждение уголовного дела. А проверки, которые проводились органами внутренних дел, там некоторые документы забирали, но их возвращали обратно. Поэтому да, здесь речь, безусловно, идет о нарушениях. Как, скажем, есть безусловное нарушение в том, что главный врач одного из учреждений не сообщила вовремя, что ее родственник работает в фирме, которая занимается закупками. За это она получила административное взыскание», — сказал Михаил Колков.

При этом он отметил, что администрация благодарна прокуратуре, которая проводит проверки. По словам Михаила Колкова, корректней было был говорить не о коррупционных проявлениях, а о создании обстоятельств, которые могут привести к правонарушениям.

ИА REGNUM напоминает, что ранее стали известны результаты проверок деятельности департамента, которые провела Генпрокуратура и прокуратура Владимирской области.

В первом случае, проверяющие выяснили, что во Владимирской области при закупке медицинских товаров чиновники кратно завышали стоимость и создавали условия, при которых торги выигрывали аффилированные лица. Факты нарушения законов вскрылись при закупках, сделанных различными больницами. Среди них ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница», три владимирские больницы, а также медучреждения Гусь-Хрустального, Коврова и Александровского района.

Кроме того, Генпрокуратура нашла признаки конфликта интересов в том, что супруга главы департамента здравоохранения Ирина Кирюхина руководит роддомом №2 города Владимира и находится в подчинении у своего мужа.

В случае с проверкой, которую провела региональная прокуратура, потребовалось более 20 страниц, чтобы описать все найденные нарушения. К примеру, прокуроры сделали вывод, что департамент самоустранился от контроля закупок. Так, больницы самостоятельно увеличивают сроки поставки лекарств, а также меняют качественные характеристики закупаемых товаров. Кроме того, в Стоматологической поликлинике №1 в городе Вязники неправомерно на три месяца перенесли окончание ремонта кровли и фасада больницы, а в Коврове заключили контракт на поставку овощей без остаточного срока годности.

Между тем, в регионе еще не сошел на нет скандал, связанный с высказыванием чиновницы из департамента, которая заявила жителям Собинского района, что у нее «IQ повыше», и предложила слушать молча.

Слова стали ответом на выступление местной жительницы, которая занимается ритуальным бизнесом. Предпринимательницу оскорбило, что глава администрации Собинского района Александр Разов покинул зал, сказав перед этим несколько слов о нечестных ритуальных компаниях.

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