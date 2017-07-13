Москва, 13 июля, 2017, 10:50 — ИА Регнум. Законопроект, прописывающий механизм отказа от гражданства Украины, а также вводящий новое основание для отмены решений о приеме в гражданство Российской Федерации и устанавливающий обязанность приносить присягу при приобретении российского гражданства, Госдума обсудит в третьем, окончательном чтении на заседании 19 июля. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 июля, законопроект комитет Госдумы по законодательству рекомендовал принять в третьем чтении.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

Глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия») не исключил, что законопроект может быть возвращен во второе чтение в связи с поправками, предлагаемыми депутатом Константином Затулиным. Речь идет о расширении перечня лиц, которые могут быть признаны носителями русского языка.

«Такую ситуацию я не исключаю. Сейчас эту тему все усиленно прорабатывают, — и правительство, и администрация, и МВД и МИД, все подключены. Какие-то выходы мы ищем», — сказал Крашенинников.

По его словам, не факт, что текст поправки останется в той редакции, в которой был предложен.

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Напомним, что принятым накануне Госдумой во втором чтении законопроектом устанавливается, что если целью получения гражданства была деятельность против конституционного строя Российской Федерации, и лицо нарушило обязанность соблюдать российское законодательство, совершив преступление террористической или экстремистской направленности, то это понимается как представление заведомо ложных сведений в отношении вышеупомянутой обязанности. Вступивший в силу приговор суда за указанные преступления будет являться основанием для отмены решения о предоставлении гражданства Российской Федерации.

Также проект закона предполагает принесение присяги на вступление в гражданство РФ. Порядок принесения присяги установит президент РФ.

Кроме того, предлагается оговорить особенности отказа от гражданства Украины для получения гражданства РФ и вида на жительство в РФ. Устанавливается, что для приобретения гражданства России отказ от имеющегося гражданства Украины осуществляется путем направления заявления об отказе от гражданства Украины в полномочный орган республики.