Санкт-Петербург, 13 июля, 2017, 00:22 — ИА Регнум. В Петербург мощи св. Николая привезут из Москвы. Там ковчег находился с 21 мая в храме Христа Спасителя, и за это время к нему пришли поклониться около двух миллионов паломников. Святыня останется в Северной столице до 28 июля, когда будет возвращена к месту своего постоянного пребывания — в Папскую базилику города Бари (Италия).

Mitropolia.spb.ru Александро-Невская лавра

Утром 13 июля в Александро-Невской лавре состоится торжественная встреча мощей святителя Николая, а допуск паломников к святыне в Свято-Троицком соборе начнется с 16:00 и закроется в 22:00. В последующие дни, с 14-го по 27-е июля, поклониться мощам можно будет с 7:00 до 22:00.

Как предупредили организаторы, решение о том, в какое время вечером ограничивать формирование очереди к святыне, будет приниматься ежедневно на основании мониторинга движения колонны, чтобы до 22 часов люди могли гарантированно зайти в храм.

Колонна верующих в очереди к святым мощам будет размещаться в Чернорецком переулке, на Тележной улице и улице Профессора Ивашенцова. Движение к Свято-Троицкому собору будет проходить через площадь Александра Невского, Лаврский проезд, 2-й Лаврский мост, по набережной реки Монастырки, далее — через главные ворота лавры и главный вход в Свято-Троицкий собор.

Помимо основной, будет организована отдельная социальная очередь — для инвалидов I группы, передвигающихся с помощью колясок и костылей, и детей до двух лет в сопровождении одного взрослого. Социальная очередь будет формироваться под контролем представителей социальных служб, вход в собор будет организован через южные врата и оборудован пандусом. Социальная очередь будет формироваться от площади Александра Невского у Надвратной церкви.

Как сообщили в Петербургском метрополитене, с 13 по 28 июля изменяется режим работы ближайшей к лавре станции «Площадь Александра Невского — 2». Вестибюль станции будет открыт для входа пассажиров с 05:32 до 00:23 часов по рабочим и выходным дням.

Пребывание мощей св. Николая придется учитывать петербургским автомобилистам. Как пояснили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры, с 00:00 13 июля по 24:00 28 июля движение транспортных средств будет полностью прекращено по Чернорецкому переулку и ограничено по участку площади Александра Невского в районе Надвратной церкви, Тележной ул. на участке от Чернорецкого пер. до ул. Профессора Ивашенцова, ул. Профессора Ивашенцова от Тележной ул. до Миргородской ул., Миргородской ул. от ул. Профессора Ивашенцова до Кременчугской ул., Кременчугской ул. от Миргородской ул. до наб. Обводного канала, Лаврскому проезду, пр. Обуховской Обороны от пл. Александра Невского до входа к церкви Николая Чудотворца в Александро-Невской лавре.

Тем временем комитет по благоустройству пообещал дежурство мобильных бригад дворников на территории, примыкающей к Александро-Невской лавре. «Подметально-вакуумная и поливомоечная техника будет работать на территории вокруг монастыря ночью. Для сбора мусора будут установлены более 10 мобильных контейнеров», — отметили в ведомстве.

Напомним также, что к обеспечению порядка в месте поклонения святыне и на прилегающей территории будут привлечены 130 бойцов ОМОН Росгвардии и другие сотрудники правоохранительных органов.

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С 21 мая по 28 июля 2017 года в России проходит принесение части мощей святителя Николая Чудотворца, хранящихся в Италии. Договоренность о принесении святыни в пределы Русской православной церкви была достигнута по результатам встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой Римским Франциском в 2016 году.