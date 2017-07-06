Мощи Николая Чудотворца прибудут в Петербург на две недели

Санкт-Петербург, , 13:26 — REGNUM Вслед за Москвой мощи Николая Чудотворца в скором времени будут доступны для поклонения верующим в Санкт-Петербурге.

Как передает корреспондент, 6 июля представители Смольного и Русской православной церкви рассказали, как будет организован доступ паломников в течение двух недель, когда в Александро-Невской лавре выставят для поклонения мощи одного из самых почитаемых христианских святых.

Принято решение, что верующие смогут поклониться мощам Николая Чудотворца в Петербурге с 13 по 27 июля, ежедневно, с 7 до 22 часов.

Для координации действий власти, правоохранительных ведомств и церкви создан оперативный штаб, его возглавит вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Говорунов. Сотрудники полиции и Росгвардии будут дежурить в Александро-Невской лавре круглосуточно. У входов на территорию лавры установят рамки металлоискателей.

Для паломников будут организованы две очереди, одна — от выхода из станции метро «Площадь Александра Невского — 2», другая (социальная, для инвалидов) — с площади Александра Невского. Автобусы с паломниками из других городов будут прибывать к Федоровскому собору (в районе Московского вокзала). Движение транспорта около лавры будет прекращено.

Помогать паломникам будут 500 волонтеров. У лавры будут дежурить две медицинские бригады. Для питания паломников вдоль маршрута очереди будут установлены автолавки, организаторы обещают невысокие цены и бесплатную воду. Там же будут установлены 100 туалетов.

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Мощи Николая Чудотворца были привезены в Москву из итальянского Бари 21 мая этого года. За это время им пришли поклониться почти полтора миллиона паломников. В Санкт-Петербург мощи будут доставлены 13 июля и выставлены для поклонения в Александро-Невской лавре.

Николай Чудотворец (Николай Мирликийский) — святой, живший в III—IV вв., почитается всеми христианскими конфессиями. В православной традиции считается покровителем путешественников, заключенных и сирот, в католической — покровителем детей. Святой Николай — один из самых почитаемых святых как на Западе, так и в России.

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