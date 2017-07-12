Севастополь, 12 июля, 2017, 19:03 — ИА Регнум. Памятник «Примирения и Согласия», который планируют установить в Севастополе к 100-летию Октябрьской революции, теперь называется памятником «Единения России», заявил 10 июля врио губернатора Дмитрий Овсянников.

Александр Дейнека. Оборона Севастополя. 1942

Концепцию, название и вид самого памятника предложили изменить ветеранские организации Севастополя. Об этом 12 июля сообщил председатель организации Иван Князюк, передает корреспондент ИА REGNUM.

Он заявил, что ветеранская общественность города выступила против строительства и идеи памятника «Примирения».

"Поэтому по рекомендации ветеранских, общественных организаций и представителей политических партий принято решение о строительстве парка и памятника «Единения России» на улице Катерной», — сказал Князюк об итогах круглого стола.

Как сообщили участники, будет изменен архитектурный облик памятника. Вместо скульптурных фигур белогвардейца и красногвардейца у основания 25-метровой стелы будут размещены три барельефа. Они символизируют первую и вторую обороны Севастополя. Еще один барельеф посвящен «третьей обороне города» — событиям «русской весны», которые привели к воссоединению Крыма и Севастополя с Россией.

Таким образом, предполагаемый памятник «Примирения», который получил критику со стороны части общественности города, будет полностью изменен.

Противники установки памятника Гражданской войне утверждали, что «под предлогом «примирения» происходит реабилитация тех участников Белого движения, которые поддержали Гитлера и воевали во время Великой Отечественной войны».

Однако глава города Дмитрий Овсянников отметил, что смена идеи памятника — одно из предложений общественности, таким образом опровергнув слова ветеранских организаций об окончательном решении.

По его словам, заручившись поддержкой общественников после второго этапа обсуждения, правительство направит готовое предложение о возможном изменении концепции и самого памятника в министерство культуры.

В свою очередь, исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Кононов сообщил ИА REGNUM о том, что ему неизвестно об изменениях концепции памятника, принятых в Севастополе.

«Есть план мероприятий по празднованию 100-летия Великой российской революции, утвержденный специально созданным оргкомитетом. Одним из его пунктов значится установка памятника «Примирения», и мы работаем в соответствии с планом», — сказал Кононов.

Он еще раз подчеркнул, что осведомлен о дискуссии, развернутой в общественной среде Севастополя и направленной против идеи памятника «Примирения».

"Мы никогда не говорили и не говорим о примирении «белых» и «красных». Мы говорим об общественном примирении с историей, в которой были революционные события и последовавшая за ними Гражданская война. Идея памятника заключается в том, чтобы перестать «раздирать» общество и страну по отношению к тем событиям, в том, чтобы, наконец, преодолеть эти разногласия вековой давности. Мы единый народ, и Россия у нас одна», — прокомментировал исполнительный директор РВИО.

Добавим, что место расположения будущего памятника и одноименного парка посетил министр культуры РФ Владимир Мединский, который является председателем РВИО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, РВИО выступило инициатором установки в Крыму памятника «Примирения», финансируя его создание. Ожидается, что мемориал будет установлен 4 октября в Севастополе. Власти города занимаются оформлением и благоустройством территории, на эти цели из городского бюджета направлено 129 млн рублей.

Общественники были возмущены отсутствием общественных обсуждений по установке «Примирения», после чего глава города заявил о проведении слушаний, с тем, чтобы услышать мнение горожан. Однако активисты общественного движения «Суть времени» утверждают, что встречи с общественностью прошли кулуарно и без соблюдения регламента.