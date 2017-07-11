В Севастополе «общественные слушания» по памятнику прошли без общества

Севастополь, , 21:43 — REGNUM В Ленинском муниципальном округе Севастополя 7 июля состоялся круглый стол, посвященный теме так называемого Памятника примирения, говорится в сообщении на официальном сайте правительства города. Севастопольские общественники не согласны с оценкой властей города: этот «круглый стол» нельзя назвать публичными слушаниями.

В мероприятии, организованном правительством города по поручению главы Севастополя Дмитрия Овсянникова, приняли участие «представители ветеранских организаций, депутаты Законодательного Собрания, руководители национально-культурных сообществ, эксперты в области дизайна, историки и общественники». Однако не называется ни одного имени участника круглого стола, кроме его организатора вице-губернатора Вячеслава Гладкова.

По словам Гладкова, «правительство свою задачу выполнило». Днем ранее Овсянников на заседании правительства поставил задачу провести именно широкие общественные слушания, основной задачей которых было разъяснить жителям Севастополя «концепцию памятника и услышать их мнения и предложения».

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Прошедший же круглый стол никоим образом не может претендовать на звание общественных или публичных слушаний, поскольку процедура его проведения и организации не соответствует закону, считают активисты общественного движения «Суть времени».

По их мнению, круглый стол не соответствует закону от 20 октября 2015 № 192-ЗС «Об осуществлении общественного контроля в городе Севастополе», в соответствии с которым организатор общественного обсуждения в городе Севастополе не менее чем за десять дней до проведения общественного обсуждения обнародует в газете «Севастопольские известия» и (или) на своём официальном сайте (при его наличии), либо на сайте органа, при котором создан соответствующий общественный совет, а также представляет в Общественную палату города Севастополя информацию о вопросе, выносимом на общественное обсуждение, а также о порядке проведения и определения результатов общественного обсуждения.

Также в соответствии с законом города Севастополя от 10 марта 2017 № 325-ЗС «О порядке организации и проведения публичных слушаний и информирования населения при осуществлении градостроительной деятельности в городе Севастополе», не позднее пяти дней со дня принятия уполномоченным органом решения о проведении публичных слушаний уполномоченные органы должны были провести оповещения о проведении публичных слушаний в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов города Севастополя, и разместить на официальных сайтах правительства Севастополя и уполномоченного органа, а также распространить иными способами, обеспечивающими получение заинтересованными лицами указанной информации, в порядке, установленном уполномоченным органом.

При спешной организации и проведении обсуждения так называемого Памятника примирения ни один из вышеперечисленных пунктов выполнен не был, заявила активистка «Суть времени» Екатерина Чепурная. По ее словам, вице-губернатор Гладков также заявил, что в ходе прошедшего круглого стола были высказаны мнения «лидеров общественного мнения».

«Я ждал более полярных мнений. Ведь известно, что каждый социально значимый шаг в Севастополе сопровождается интенсивным обсуждением в городских сообществах и в интернете. Сегодня, если подвести итоги, ни один человек не сказал, что категорически против памятника», — резюмировал Гладков.

По словам Чепурной, отсутствие полярных мнений на этом мероприятии совсем не удивляет, поскольку их носители просто-напросто не знали о круглом столе и не присутствовали на нем. Может быть именно для того, чтобы полярных мнений не прозвучало, и не пригласили представителей тех общественных организаций, которые уже почти месяц требуют осуществления законной демократической процедуры — общественных слушаний, предполагает общественница.

Она также обратила внимание на то, что данный круглый стол не был включен ни в план мероприятий правительства и законодательного собрания Севастополя, ни в рассылку СМИ, которые и узнали о круглом столе лишь по его окончании из пост-релиза, опубликованного на сайте правительства. Кроме того, за день до распоряжения врио губернатора его заместитель Вячеслав Гладков посетил одиночный пикет движения «Суть времени», проходивший у здания правительства, и заверил активиста в том, что слушания непременно состоятся.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня движение «Суть времени» провело широкий круглый стол, посвященный данному вопросу, который собрал более 30 представителей общественных организаций, политических партий, а также представителей экспертного сообщества. Его участники пришли к выводу, что Памятник примирения городу не нужен.

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Они также единогласно заявили об актуальности завершения проекта 1972 года по строительству мемориального комплекса «Героическим защитникам Севастополя в Великой Отечественной войны» на мысе Хрустальном, неподалеку от места планируемой установки Памятника примирения.

Протесты общественности против памятника Примирению продолжаются в Севастополе более месяца. Также «Суть времени» направила в прокуратуру Севастополя заявление в котором просим компетентные органы проверить законность выделения средств из бюджета города на благоустройство территории возле памятника Примирения, при том, что, по словам врио губернатора Севастополя Овсянникова, земельные участки, на территории которых запланировано благоустройство, находятся во владении частных компаний.

Кроме того, представители «Сути времени» требуют проверить законность и соблюдение всех необходимых условий и процедур при принятии постановления Правительства Севастополя от 22.06.2017 №472-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Севастополя от 21.11.2016 № 1112-ПП «Об утверждении государственной программы города Севастополя «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя на 2017−2020 годы» без общественных слушаний, согласно которому на благоустройство территории возле планируемого Памятника примирения должны быть выделены средства из бюджета города, при том, что, по словам врио Губернатора Севастополя, земельные участки, на территории которых запланировано благоустройство, находятся во владении частных компаний.

Также активисты движения «Суть времени» передали 271 подпись жителей Севастополя в органы законодательной и исполнительной власти, а также в приемную президента РФ в Севастополя, собранную под открытым обращением с требованием проведения законной демократической процедуры по вопросу установки Памятника примирения в Севастополе. Общественники также объявили о том, что сбор подписей в поддержку широкого обсуждения установки памятника Примирения в Севастополе продолжается.