Севастопольцы добились общественных слушаний по памятнику Примирения

Севастополь, , 09:51 — REGNUM Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников распорядился провести общественные обсуждения горожан по будущему памятнику Примирения в Гражданской войне. Правительство Севастополя 6 июля официально определило место установки памятника-монумента, «символизирующего единение России», — на улице Катерной, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Я прошу в муниципальном округе, на базе Заксобрания Севастополя, провести обсуждение, чтобы разъяснить, услышать мнение, замечания горожан», — сказал глава города.

Инициатором установки памятника в Севастополе выступило Российское военно-историческое общество (РВИО). На прошлой неделе место расположения будущего памятника и одноименного парка посетил министр культуры РФ Памятник Примирения и согласия в Севастополе планируют установить к 100-летию «Великой Русской революции» — по выражению Мединского.

Добавим, что в Севастополе уже прошла серия пикетов, участники которых требовали обязательного широкого обсуждения установки памятника с общественностью и учета мнения экспертного сообщества.

Общественное движение «Суть времени» совместно с ветеранскими организациями собрало более 300 подписей севастопольцев против памятника.

Активисты ссылаются на заключение севастопольских архитекторов, которое состоит в том, что инициатива установки масштабного монумента Примирения — это «навязанное насилие извне, внедрение в город подарочных композиций с пораженческой идеологией и с очередным покаянием».

По мнению общественников, «под предлогом «примирения» происходит реабилитация тех участников Белого движения, которые поддержали Гитлера и воевали во время Великой Отечественной войны».

В качестве аргументов общественники приводят примеры установленных памятных объектов в российских городах. Это памятник «Исход» в Новороссийске с табличкой с фамилией пособника нацистов генерала Туркула (которая впоследствии демонтирована благодаря общественности); памятная доска маршалу Маннергейму в Санкт-Петербурге — военному и политическому деятелю, участвовавшему в организации блокады Ленинграда (доска демонтирована решением суда), инициатором установки которой выступило РВИО и лично министр культуры.

Об этом подробнее: Маннергейма изгнали из Петербурга

Читайте ранее в этом сюжете: Архитекторы о Памятнике примирения в Севастополе: Это «навязанное насилие»