Москва, 12 июля, 2017, 16:38 — ИА Регнум. Бывший председатель запрещённой в России Национал-большевистской партии (НБП) Эдуард Лимонов разделяет популярное в народе представление об Иосифе Сталине, в первую очередь, как о выдающемся государственном деятеле, построившем сильную страну. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 июля он заявил в ходе круглого стола в пресс-центре ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Эдуард Лимонов

«Я разделяю вместе с народом сегодняшнее представление о Сталине», — заявил Лимонов.

Комментируя позицию критиков Сталина, Лимонов подчеркнул, что, по его мнению, часто совершенно ошибочно делается вывод о том, будто Сталин совершал бессистемное уничтожение граждан.

«В основном Сталин уничтожил партию Ленина, он уничтожил старых большевиков, потому что он понимал, что никакого дальше развития страны не будет, что они проиграют войну», — заявил Лимонов.

По его мнению, то, что первые, по-настоящему сталинские, репрессии начались после смерти Сергея Кирова в 1934 году, не случайно. Послереволюционная история Советского Союза шла так же, как и в Китае, и репрессии Сталина были обусловлены теми же причинами, что и будущая «культурная революция» Мао Цзедуна, считает Лимонов.

«Мао Цзедун видел, что за 17 лет сложилась партийная номенклатура, новая буржуазия. И ему было на это противно смотреть, и он, как настоящий революционер, предпринял всё, чтобы свергнуть этих людей. На мой взгляд, Сталин делал то же самое. Он увидел эту «буржуазию», — полагает Лимонов.

Напомним, что 12 июля в пресс-центре ИА REGNUM состоялся творчески-политический день (пресс-конференция и круглый стол) Эдуарда Лимонова. Видеозапись выступления доступна по ссылке.