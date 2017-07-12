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Онлайн: Творчески-политический день Эдуарда Лимонова

Общество

Эдуард Лимонов — писатель, поэт, публицист, политический деятель, бывший председатель запрещённой в России Национал-большевистской партии (НБП)

Москва, 12 июля 2017, 12:10 — REGNUM  В пресс-центре ИА REGNUM начался творчески-политический день (пресс-конференция и круглый стол) Эдуарда Лимонова. Ведётся онлайн-трансляция мероприятия.

Справка

Эдуард Лимонов — писатель, поэт, публицист, политический деятель, бывший председатель запрещённой в России Национал-большевистской партии (НБП), нынешний председатель одноимённых партии и коалиции «Другая Россия» (коалиция в настоящий момент неактивна). Депутат и член совета Национальной Ассамблеи Российской Федерации (деятельность в которой была им приостановлена до созыва очной сессии). Автор популярных оппозиционных проектов 2000-х годов: «Другая Россия», Марш Несогласных, Национальная Ассамблея, «Стратегия-31».

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Пресс-центр ИА REGNUM