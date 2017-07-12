Ростов-на-Дону, 12 июля, 2017, 13:57 — ИА Регнум.

Ростов-на-Дону без трамваев и троллейбусов не останется. Этот вид транспорта продолжает работу в штатном режиме, сообщают администраторы группы «Ростовский городской транспорт» в социальной сети «ВКонтакте».

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Уточняется, что поставщик заручился гарантией администрации города-миллионника. Чиновники обещают, что задолженность перед ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» будет погашена.

«Заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по транспорту и дорожному хозяйству Евгений Лебедев обязался провести процедуру санации МУП «Ростовская транспортная компания», а также при необходимости выделить целевую субсидию на погашение задолженности. Также были предоставлены гарантии оплаты текущего ежемесячного потребления электроэнергии», — рассказали в пресс-службе компании-поставщика.

Напомним, накануне, 11 июля, энергоснабжающая компания ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» заявила о прекращении подачи МУП «РТК» электроэнергии из-за накопившегося долга за потребленный ресурс. Сумма задолженности составила 29 млн рублей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 года судебные приставы арестовали трамваи в счёт долга перед энергетиками на сумму 10,5 млн рублей. Судебная тяжба между МУП «Ростовская транспортная компания» и «ТНС энерго Ростов-на-Дону» завершилась подписанием между сторонами мирового соглашения.

Согласно документу, транспортники обязались перечислить 27,7 млн рублей долга за электроэнергию ‪до 31 марта 2017 года.

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