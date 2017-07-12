Ташкент, 12 июля, 2017, 13:21 — ИА Регнум. Совет министров иностранных дел (СМИД) Организации исламского сотрудничества (ОИС) в ходе очередной сессии в Абиджане (Республика Кот-д`Ивуар) принял две резолюции, инициированные Узбекистаном.

Флаг Организации исламского сотрудничества

Как сообщает 12 июля МИД Узбекистана, одна из них — «О международном исследовательском центре Имама аль-Бухари в Самарканде», вторая — «Об учреждении Специальной кафедры Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ISESCO) при Ташкентском исламской университете».

Также сообщается, что в ходе сессии состоялись выборы новых членов Независимой постоянной комиссии по правам человека ОИС.

От Узбекистана членом комиссии на трёхлетний период избран директор Национального центра по правам человека и председатель Комитета по демократическим институтам, негосударственным организациям и органам самоуправления граждан Законодательной палаты парламента Узбекистана Акмаль Саидов, подчеркивается в сообщении.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов, выступая на заседании СМИД ОИС, заявил, что проблема исламофобии стала еще более актуальна за последний год — «мир стал свидетелем ряда нападений на мусульман, как отдельных лиц, так и общин».