Москва, 12 июля, 2017, 12:54 — ИА Регнум. Законопроект, прописывающий механизм отказа от гражданства Украины, Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 12 июля. В МВД подсчитали, что закон коснется порядка 600 тыс. человек.

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Парламентарии обеспокоены тем, что на Украине никакие справки по поводу вида жительства или по поводу перехода из украинского гражданства в российское не выдаются.

«Такая сложилась ситуация в последние годы. Человек приезжает получить вид на жительство, он обязан запросить справку того государства, откуда приехал, она не выдается. То же самое с гражданством. Соответственно, тупиковая абсолютно ситуация — люди не имеют права легально работать, получить гражданство со всеми вытекающими обстоятельствами», — отметил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

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В этой связи приняты поправки, согласно которым отказ от гражданства Украины оформляется нотариально, один документ идет в ФМС, второй — на Украину.

«Предлагается, что граждане пишут бумагу, в которой указывается, что они отказываются от гражданства Украины, и, соответственно, этот документ оформляется нотариально, одна копия остается в ФМС РФ, вторая нотариальная копия направляется на Украину. И дальше этот документ как раз будет заменять ту справку, которую до этого нужно было получать с Украины», — пояснил депутат.

По мнению парламентария, норма затронет от нескольких сот тысяч человек до 2 млн человек.

«Все понимают, что это сотни тысяч, я подчеркиваю, и те, кто хотят получить гражданство и вид на жительство. Но такой цифры нет, потому что документы без этой справки не принимают. По разным данным сотни тысяч. Кто-то говорит, что чуть больше миллиона, некоторые называют цифру больше 2 млн», — рассказал Крашенинников.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 сентября 2017 года.