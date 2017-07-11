Барнаул, 11 июля, 2017, 11:52 — ИА Регнум. Лишь некоторые представители парламентских партий высказали опасения в том, что курортный сбор может отпугнуть туристов, тогда как большинство участников слушаний, проведенных накануне в Госдуме РФ, высказались в поддержку проекта документа. Такое мнение высказал сегодня, 11 июля, заместитель председателя Алтайского краевого законодательного собрания Сергей Серов. Его слова цитирует сегодня официальный сайт АКЗС.

Светлана Шаповалова Алтайски край

Что действительно может отпугнуть туристов, так это некомфортные условия пребывания в природных достопримечательностях, — полагает вице-спикер АКЗС.

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«Речь идет об оборудовании инфраструктуры и банальной уборке мусора за гостями, размещении биотуалетов. Тут основная нагрузка ложится на муниципалитеты, средств у которых не всегда на это хватает. Вот тут эти 50 рублей, которые вряд ли станут большим бременем для туриста, позволят сделать отдых цивилизованным и удобным», — полагает Сергей Серов.

Он также напомнил, что практика подобных сборов распространена по всему миру — в Испании, Франции, Австрии или Таиланде, а также существовала в советское время.

По поводу наиболее эффективного распределения средств от курортного сбора, то Сергей Серов полагает, что необходимо увеличить часть, которая будет оставаться в муниципалитетах.

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«В любом случае за регионами останется право устанавливать различную величину сбора в муниципалитетах. Например в Белокурихе — 50, а в Яровом — 30 рублей или наоборот. Это уже предмет обсуждения на уровне края», — заявил алтайский вице-спикер.

Как уже сообщало ИА REGNUM, законопроект о проведении эксперимента с курортным сбором в четырех пилотных территориях страны (Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях) депутаты Государственной Думы одобрили в первом чтении еще 23 июня. При этом было замечено, что документ требует доработки с участием регионов, и тех муниципальных образований, которых касается этот документ: представителей гостиничного бизнеса, санаториев, курортов, всех заинтересованных лиц.

Окончательное решение по данному пункту будет принято на заседании профильного комитета Госдумы в ближайшие дни.