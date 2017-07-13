Астана, 13 июля, 2017, 04:25 — ИА Регнум. Ответственное отношение к аральской проблеме позволило Казахстану разработать и реализовать проект «Регулирование русла реки Сырдарья и сохранение северной части Аральского моря». Проект включает в себя чистку дельты реки, возведение плотины, рыборазведение. Первый этап проекта осуществлялся в первое десятилетие нулевых, второй начался в 2015 году, стоимость этапов составила $85,79 млн и $126 млн. Несмотря на то, что в течение 2014−2015 гг Узбекистан, не поддерживавший реализацию проекта, вел сложные переговоры, казахстанская сторона проявила готовность закончить работы без участия Узбекистана.

Google.ru Космический снимок Арала

Однако все не так просто. Дело в том, что на территории дельты Амударьи (и на дне Арала), который питает узбекистанскую часть Аральского моря, находятся нефтяные месторождения. Ведущаяся в этом районе разведка и добыча нефти связана с аральской проблемой непосредственно: если узбекская часть моря будет восстановлена, то в дельте реки поднимется уровень грунтовых вод, осушенные ныне части дна будут затоплены, и нефтегазовые работы значительно осложнятся. Это отрицательно повлияет на экономику Узбекистана, сделавшего свой выбор между спасением своей части Аральского моря и развитием нефтегазовой отрасли.

Подробности узнайте здесь: Почему у Казахстана получилось спасти Арал, а у Узбекистана нет?

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