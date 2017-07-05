Марат Шибутов, , 19:33 — REGNUM

Третий международный слет рыбаков Приаралья состоялся сегодня, 4 июля, в Кзыл-Ординской области Казахстана. На него приехали представители Международного фонда по спасению Арала, гости из Дании, России, Байконура, Актюбинской, Карагандинской, Южно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей.

В настоящее время вылов рыбы в казахстанской части Арала достиг 8 тысяч тонн в год, аральская рыба экспортируется в Данию, Польшу, Россию, Грузию и Азербайджан.

«Когда-то из-за чрезмерной засоленности воды в Аральском море из рыб выжила только камбала. Датские рыболовы во главе с Куртом Кристенсеном реализовали проект «От Каттегата — к Аральскому морю». Благодаря этой совместной работе, было восстановлено 22 вида рыб, добыча рыбы увеличилась в разы. Автокоридор «Западная Европа — Западный Китай» и образование Евразийского экономического союза позволяют взаимодействовать с соседними государствами и реализовывать инвестиционные проекты. Доказательство тому — построенный совместно с российскими предпринимателями рыбоперерабатывающий завод «Рыбный край Димитровград» в Ульяновской области, сырье на этот завод поставляется в основном с Аральского моря», — сказал глава области Крымбек Кушербаев.

В настоящее время разведение и переработка рыбы вновь превращаются в одну из важных отраслей экономики Кзыл-Ординской области: три из восьми рыбоперерабатывающих заводов имеют еврокоды для экспорта продукции в Европу. Только за последние 4 года объем добычи рыбы в регионе вырос на 65%, а экспорт рыбной продукции — в 3 раза.

Но это происходит в казахстанской части Арала. Что же происходит в той, что относится к Узбекистану?

В Узбекистане недавно Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш облетел на вертолете и осмотрел акваторию терпящего экологическую катастрофу Аральского моря. В пресс-службе президента Узбекистана отметили, что генсек ООН до поездки в Каракалпакию обсудил вопросы смягчения последствий экологической катастрофы Аральского моря с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Почему такая разница: в одной части вовсю идет коммерческий лов рыбы и проблема решена, в другой части до сих пор все осталось как в 80−90-х годах, когда Арал и сократил свою акваторию?

На этот вопрос есть несколько ответов.

Казахстан специально занимался проблемой Арала — ради этого он привлек два кредита Всемирного банка. Проект назывался «Регулирование русла реки Сырдарья и сохранение северной части Аральского моря». Первая фаза шла с 2001 по 2010 год и стоила 85,79 миллионов долларов США, вторая фаза началась с 2015 года, проект стоит 126 миллионов долларов. При этом с узбекской стороной в 2014—2015 году шли сложные переговоры, так как они не поддерживали реализацию проекта. Однако Казахстан готов заканчивать работы даже в одностороннем порядке — подробней об этом можно почитать на сайте акимата (администрации) Кзыл-Ординской области. В этот проект входит чистка дельты реки Сырдарья, чтобы снизить потери влаги, строительство плотины, позволяющей накапливать воду в Малом Арале, и рыборазведение. Бассейн реки Сырдарья, проходящий по территории Казахстана и питающий его часть Арала, населен гораздо меньше, чем бассейн реки Амударья, который питает половину Узбекистана и Туркмению через Большой Каракумский канал. Кроме того в Казахстане невелики объемы выращивания таких водоемких культур как рис и хлопок, в отличие от Узбекистана и Туркмении. Наличие месторождений нефти и газа на территории дельты реки Амударьи и на дне Аральского моря.

На этом вопросе надо остановиться подробнее. В настоящее время в данном районе ведут разведку и добычу 2 российские компании — «Газпром» и «ЛУКОЙЛ».

«Газпром», начиная с 2004 года, ведет работы на месторождении Шахпахты в Кунградском районе Узбекистана. В апреле 2004 года было подписано Соглашение о разделе продукции до разработки месторождения (СРП). В качестве инвестора проекта выступил консорциум в составе ЗАО «Зарубежнефтегаз» (ныне ЗАО «Газпром зарубежнефтегаз») и компании Gas Project Development Central Asia AG (Швейцария). СРП действует в течение 15 лет с момента вступления в силу (с 30.07.2004). В соответствии с условиями СРП инвестор получил лицензии на право пользования недрами и на право добычи и реализации газа. Активно идет добыча газа.

Кроме того идет дальнейшая разведка на юго-востоке плато Устюрта. Соглашение об основных принципах проведения геологического изучения недр инвестиционных блоков Устюртского региона между НХК «Узбекнефтегаз» и ОАО «Газпром» (с 17 июля 2015 года — ПАО «Газпром») подписано в январе 2006 года. Оценка суммарных запасов региона по категории С1+С2 составляет около 120 млрд куб. м газа и около 7 млн т конденсата.

В декабре 2006 года «Узбекнефтегаз» выдал «Газпрому» лицензии на право пользования участками недр для проведения геологоразведочных работ на 7 инвестиционных блоках. Общий объем инвестиций в проект проведения ГРР оценивается в 400 млн долл. США. В мае 2009 года на плато Устюрт было открыто месторождение природного газа Джел.

«ЛУКОЙЛ» через свою дочернюю компанию ООО «Арал Си Оперейтинг Компани» начал работу в узбекской части Аральского моря в рамках соглашения о разделе продукции (СРП), подписанного в августе 2006 года. По итогам сейсморазведки открыто месторождение Западный Арал с подтвержденными оценочным бурением запасами нефти и газа. Проект реализует консорциум инвесторов в составе «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани» (ЛУОК), НХК «Узбекнефтегаз» и CNPC (Китай).

В конце 2015 года завершено строительство поисковой скважины на структуре Мерос. По итогам этого бурения проведена актуализация геологической модели месторождения Западный Арал, ожидается принятие решения о продолжении оценочных работ.

Восстановление узбекской части Арала приведет к поднятию грунтовых вод в дельте, затоплению сейчас осушенных участков дна, что резко осложнит любые производственные работы для нефтегазовой отрасли. А это в свою очередь скажется на экономике Узбекистана в целом. Таким образом, между развитием нефтегазовой отрасли и спасением своей части Арала Узбекистан выбрал первое.