Донецк, 10 июля, 2017, 11:16 — ИА Регнум. Сейчас в пунктах временного расселения в ДНР проживают 1275 вынужденных переселенцев, в том числе 251 несовершеннолетний ребенок. 245 пострадавших получили направления в эти пункты уже в этом году. В основном это дети окраинных городов и поселков, которые подвергаются обстрелам, сообщила пресс-служба Уполномоченного по правам человека в ДНР.

Дети войны

Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в ДНР осуществляет еженедельный мониторинг пунктов временного размещения с целью своевременного реагирование на различные нужды жителей. С 1 по 7 июля 2017 года по различным социальным вопросам вынужденных переселенцев обратились 30 человек.

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На данный момент остается 1393 свободных места для поселения вынужденных временных переселенцев. Их берегут на случай обострения военного конфликта.

Напомним, с начала войны вынужденными временными переселенцами в Донбассе стали 8013 человек, в том числе 2081 ребенок возрастом до 18 лет. На территории республики открыто 68 пунктов временного размещения, из них 57 функционируют, 11 — в резерве.