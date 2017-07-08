Санкт-Петербург, 8 июля, 2017, 12:20 — ИА Регнум. Петербургские специалисты воссоздали легендарную колонну Зенобии, разрушенную в сирийской Пальмире боевиками террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Колонну можно увидеть в Царском Селе рядом с павильоном «Зал на острову» с 9 по 23 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Карина Саввина ИА REGNUM Копия колонны из Пальмиры

Копию легендарной колонны Зенобии воссоздали по 3D-модели, над которой работают специалисты Института истории материальной культуры РАН. Увидеть легендарный памятник можно на выставке «Пальмира во времени и пространстве» в Царском Селе с 9 по 23 июля 2017 года.

Знаменитый памятник, разрушенный боевиками, а также уникальные фотографии Пальмиры XIX века из архива ИИМК РАН можно будет увидеть на выставке «Пальмира во времени и пространстве», открытой 8 июля 2017 года по материалам экспедиции в Пальмиру специалистов ИИМК РАН в павильоне «Зал на острову» Государственного музея-заповедника «Царское Село» (Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Садовая, д. 7).

Также, зрители смогут увидеть хронику разминирования древнего города и свидетельства работы научной экспедиции ИИМК РАН. Команда исследователей из Петербурга под руководством заместителя директора Института истории материальной культуры (ИИМК РАН) Натальи Соловьевой в сентябре 2016 г. предприняла экспедицию в сирийскую Пальмиру с тем, чтобы зафиксировать масштаб разрушений, создать 3D модель всего архитектурно-ландшафтного комплекса, чтобы впоследствии, на её основе можно будет восстановить утраченное.

В настоящее время, по материалам проведенной в сентябре 2016-го аэрофотосъемки, сотрудники ИИМК РАН создают трехмерную модель Пальмиры и геоинформационную систему (ГИС) «Пальмира во времени и пространстве». Эта работа позволит впервые в электронной форме систематизировать и описать памятники Пальмиры, обобщить данные археологических исследований и проследить историю реставрационных работ. Результат предполагается безвозмездно передать правительству Сирии и ЮНЕСКО.

В настоящее время, работа петербургских археологов вступила в завершающий этап создания трехмерной модели, и в качестве примера её эффективности на выставке в Царском Селе будет представлена копия знаменитой Колонны Зенобии, — также разрушенной боевиками.

Выбор объекта для воссоздания — не случаен: именно время правления царицы Зенобии справедливо считается вышей точкой расцвета Пальмирской державы. В этот период были созданы шедевры искусства и архитектуры, оказавшие бесспорное влияние на культуру европейской цивилизации. Для последующих поколений имя царицы Зенобии стало символом всего самого прекрасного, что создала античность на землях Ближнего Востока.

По мнению руководителя проекта и куратора выставки Натальи Соловьевой, созданная на базе создаваемой 3D модели копия Колонны Зенобии, служит символом не только наивысшего расцвета древней Пальмиры, но и её будущего возрождения.

Историческая высота колонны, которая 8 июля будет представлена на обозрение всем желающим — 10 метров, масштаб модели, вылепленной из полимеров для экспозиции — 1:2.

На сегодняшний день, материалы, которыми располагает Институт истории материальной культуры РАН, являются единственным сохранившимся свидетельством существования целого ряда древних памятников, дотла разрушенных современными варварами во время второго захвата Пальмиры в декабре 2016 г.

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На снимках, также представленных на выставке, зрители увидите Пальмиру такой, какой её впервые после освобождения в марте 2016 г. увидели сотрудники Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ. Тогда, рискуя жизнью, они на руках вынесли все мины и снаряды в 50-градусную жару за пределы памятника. Спустя полгода им пришлось повторить свой подвиг.

Команда археологов, военных топографов и специалистов по созданию геофинформационных систем 19 мая 2017 г. была удостоена награды Русского Географического общества «Хрустальный компас» в номинации «За проявление гражданской позиции». Именно она привела их в Сирийскую пустыню, чтобы протянуть руку помощи древней Пальмире через время и пространство.