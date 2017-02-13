Террористы ИГ* стремятся максимально разрушить Пальмиру – Минобороны

Москва, , 08:07 — REGNUM

Террористы группировки «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ) собираются разрушить новые архитектурные объекты города Пальмиры (Сирия). Исламисты свозят взрывчатку к архитектурным памятникам, сообщили в Минобороны РФ.

Перемещения взрывчатки на грузовиках зафиксировали российские беспилотники. По данным Минобороны, готовясь отступать из Пальмиры, террористы хотят нанести городу максимально возможный вред.

«Это свидетельствует о намерениях ИГИЛ* доставить взрывчатку, чтобы максимально разрушить остающиеся древние архитектурные памятники перед своим отступлением», — сообщили в Минобороны.

В городе уже разрушена исламистами часть архитектурных объектов. Видео, доказывающее уничтожение фасада римского амфитеатра в Пальмире опубликовано на сайте YouTube.

Члены ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уничтожили центральную часть древнего римского театра и колонны тетрапилона (древнее прямоугольное здание).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, памятники древней культуры Пальмиры, с 1980 года включённые в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, находятся под международной охраной. С 2013 года, времени захвата территории Пальмиры террористами ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), уникальный комплекс находится под угрозой. Ряд архитектурных объектов полностью стёрт с лица земли.

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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