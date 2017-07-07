Таллин, 7 июля, 2017, 15:25 — ИА Регнум. Эстония, выступая против строительства российского газопровода «Северный поток-2», заявила, что взрывные работы при прокладке трубопровода могут повредить слуховые органы тюленей, нанести им другие травмы и сократить и без того небольшую численность этих животных. Об этом говорили представители эстонского министерства окружающей среды во время доклада о влиянии проекта на экологию Балтийского моря. ИА REGNUM выяснило, так ли это, а также, что можно сделать, чтобы предотвратить негативное влияние на животных во время реализации «Северного потока-2».

Georg_Wietschorke Тюлень

Доцент Санкт-Петербургского государственного университета кафедры зоологии позвоночных Рустам Сагитов объяснил, что угроза здоровью тюленей при прокладке газопровода действительно существует, если взрывные работы будут проводиться в том месте и в то время, когда там находится скопление животных. В целом взрывы в воде для фауны всегда очень опасны. К примеру, существует такой способ ловли рыбы, когда ее глушат. Взрывные работу на тюленей могут повлиять похожим образом, поэтому озабоченность экологов обоснована.

Как можно предотвратить такой ущерб для окружающей среды? Во-первых, по словам эксперта, необходимо выбирать такие маршруты, где концентрируется минимальное количество зверей. Во-вторых, необходимо эти работы ограничивать по времени. Предпочтительно, когда животных там нет, поскольку они достаточно широко перемещаются.

У российской стороны уже есть такой успешной опыт работы: на Сахалине с популяцией серого кита, где проводили сейсморазведку. Тогда ученые специально рекомендовали места и время, когда и где можно проводить взрывные работы так, чтобы минимально повлиять на популяцию кита. На государственном уровне была создана рабочая группа по серому киту, в ее деятельности активно участвовала программа бизнес и биоразнообразия Международного союза охраны природы.

«Они всего этого добились, сделали, как надо. Сотрудничество ученых, бизнеса, общественных организаций было успешным. Все эти меры позволили минимизировать влияние на серого кита при работе на шельфе Сахалина. Чуть более чем за 10 лет количество серых китов на юго-восточном побережье Сахалина увеличилось более, чем на 50%. Я думаю, что когда дойдет до дела с Nord Stream-2, здесь то же самое можно сделать. Во-первых, выбор маршрута. Во-вторых, время, когда можно и когда нельзя проводить такие работы», — пояснил Рустам Сагитов.

Что касается популяции тюленей в Финском заливе, то, как подчеркнул доцент СПБГУ кафедры зоологии позвоночных, в Финском заливе обитают два вида этих животных: балтийская кольчатая нерпа и серый тюлень. С первой все очень плохо. Кольчатая нерпа обитает как в Финском заливе, так и в Ботническом и Рижском заливах, но эти три популяции друг от друга практически изолированы.

«Их исключительная консервативность привела к тому, что в Финском заливе их численность оценивается не более чем в 300 особей. Это очень немного, здесь каждый зверь на счету. Совсем другая ситуация с серым тюленем. Он на Балтике очень благополучен, численность его растет. В Швеции, Финляндии уже даже разрешили выборочный отстрел серых тюленей», — отметил эксперт.

В Финском заливе численность серых тюленей тоже растет, но на не так быстро, как в центральной Балтике. И тем не менее это около 1,5 тыс. особей. Дело в том, что серый тюлень в отличие от кольчатой нерпы очень широко мигрирует. Сагитов сказал, что несколько лет назад эстонские коллеги проводили мечение серых тюленей с помощью спутниковых передатчиков. Тогда выяснилось, что каждая особь побывала и в Латвии, и в Литве, и в Швеции, и в Финляндии, и в России.

«Поэтому про серого тюленя можно говорить, что это одна общая популяция, и ей ничего не угрожает. Кольчатая нерпа, особенно в Финском заливе находится под угрозой исчезновения», — объяснил зоолог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министры Эстонии, Чехии, Венгрии, Латвии, Польши, Словакии, Румынии и президент Литвы направили письмо председателю Еврокомиссии, заявив, что выступают против реализации «Северного потока-2». По мнению представителей этих стран, проект несет в себе «риски геополитической дестабилизации». В то же время в России уже не раз указывали на необоснованность этой позиции. Правительство Германии подчеркивает, что этот газопровод — исключительно экономический проект. В связи с чем глава немецкого МИДа Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн даже раскритиковали планы американского сената ввести новые санкции против России, которые затрагивают и «Северный поток-2».

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