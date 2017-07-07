Аномалия на Балтике: бычок уничтожает рыбный промысел

Вильнюс, , 14:31 — REGNUM В Берлине состоялась встреча группы регионального форума высокого уровня BALTFISH, в которой приняли участие страны Балтийского региона ЕС (Германия, Дания, Швеция, Финляндия, Польша, Литва, Латвия и Эстония), сообщили ИА REGNUM сегодня, 7 июля, в министерстве сельского хозяйства Литвы.

На встрече страны обменялись мнениями по поводу рекомендаций на 2018 год, представленных Международной службой морских исследований, которые касаются возможностей рыбалки в Балтийском море, был представлен подготовленный Финляндией проект многолетнего плана управлениями ресурсами лосося, деятельность государств на территориях Natura 2000, выполнение обязательств по разгрузкам и другие вопросы, связанные с планированием и управлением ресурсами региона Балтийского моря.

По просьбе Литвы в повестку дня был внесен вопрос распространения и повышения популяции в Балтийском море пришлого вида рыбы — бычка. Директор департамента рыболовства министерства сельского хозяйства Агне Размиславичюте-Паленене представила этот вопрос, волнующий литовских прибрежных рыбаков, и призвала другие страны вместе решать проблему.

Отмечается, что бычки в водах Литвы впервые были пойманы в 2002 году, и улов постоянно растет. В 2011—2015 он достигал от 1,5 до 11 т — в среднем 4,6 т или 1,1% от всего промыслового улова. Но уже в 2016 году их улов превышал 220 т и составил треть от всего прибрежного улова рыбаков. Бычки считаются очень агрессивным инвазивным видом, влияние которого на экосистему может быть очень ярким.

Предполагается, что быстро распространяющиеся бычки могут составить конкуренцию местным видам рыбы из-за корма и мест для нереста. Бычки пытаются ракообразными, моллюсками и икрой других рыб, и по этим причинам они (из-за нехватки пищи) вытесняют местные виды рыбы и оказывают немалое влияние на многочисленность популяции других рыб в Балтийском море.

По мере роста количества бычков, рыбаки, занимающиеся рыболовством на побережье Балтийского моря, сталкивается с трудностями, потому что сокращается улов другой рыбы, возможно, из-за влияния бычков на экосистему.

Стоит отметить, что доходы от реализации бычков довольно низкие и не покрывают издержек рыболовства. В Литве не сформировались традиции потребления или переработки этого вида, поэтому рыбаки-предприниматели жалуются на отсутствие рынка, где можно было бы его реализовать.

Предприятия по переработке рыбы не хотят брать на переработку бычки и сейчас не могут скупить большее их количество. Этот вопрос актуален и латвийским, польским, финским, датским рыбакам, поэтому на встрече BALTFISH эти страны одобрили то, что Литва представила эту проблему.

Речь шла и о компенсациях для рыбаков, чтобы рыбалка на бычков была рентабельная, и чтобы рыбаки были заинтересованы выловить это вид, но после того, как страны поделились опытом, был сделан вывод, что этот способ решения проблемы невозможен из-за регламентирования оказания помощи, и что он не поможет справиться с распространением бычков.

Также было предложено укрепить связи с Комиссией по защите морской среды Балтийского моря (HELCOM) и попытаться обсудить этот вопрос на объединенной встрече HELCOM и BALTFSH, где были бы рассмотрены аспекты бизнеса и защиты морской среды, а также возможные решения проблемы.

На встрече было решено, что вопрос, поднятый Литвой, будет и дальше рассматриваться на региональном уровне. Дания, которая с 1 июля переняла у Германии председательствование в BALTFISH, внесет этот вопрос в повестку 2017−2018 годов.

Бычок — семейство лучепёрых рыб из отряда окунеобразных. Преимущественно обитает в Чёрном море.