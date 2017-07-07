Ростов-на-Дону, 7 июля, 2017, 12:01 — ИА Регнум. «На сегодняшний день никакой голодовки нет! Никто не голодает», — официально прокомментировал акцию протеста шахтеров обанкротившейся угледобывающей компании «Кингкоул» заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бондарев. Чиновник отметил, что никаких уведомлений об отказе от еды в администрацию города Гуково не поступало, передает ИА REGNUM 7 июля.

‪‪donland.ru Шахтеры

По его словам, горнякам выплачено свыше 310 млн рублей. Перечисления в счет погашения долгов по зарплате получили более трех тысяч работников предприятия. По сведениям конкурсных управляющих, размер компенсационных выплат составляет 40 млн рублей. Сергей Бондарев отметил, что никаких сумм в размере 300−400 млн рублей не существует.

«Проблема шахтеров приняла чересчур политический оттенок. Некоторые пытаются на беде людей заработать. Один груз гуманитарной помощи прислали в Гуково, на этом их помощь кончилась. И то за этот груз драка была», — сказал замгубернатора.

Что касается реализации имущества «Кингкоул», то выставленные около года назад на торги шахты до сих пор продать не смогли.

«Был бы интересный и перспективный бизнес, то стояла бы очередь. Имущество оценено в 400 млн рублей, но когда оно реализуется и по какой цене, неизвестно. Если бы было все так просто, то уже давно бы расхватали», — считает Сергей Бондарев.

Что касается шахты «Восточная», то ни в одном реестре такого предприятия нет. Но остались работники, у которых есть задолженность по зарплате. Их шахтеры обанкротившейся угледобывающей компании «Кингкоул» пытаются привлечь к акциям протеста.

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Персоналу угольной компании на Дону выплатили более 30 млн рублей

Напомним, 4 июля угольщики «Кингкоула» вновь объявили голодовку. Соответствующее заявление сделали активисты инициативной группы горняков. Протестную акцию они объясняют тем, что другим способом повлиять на ситуацию невозможно. В это же время угольщики заверили, что подают уведомление федеральным властям о проведении голодовки в Москве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, шахтерский бунт на Дону начался в феврале 2016 года. В августе 2016 года горняки объявили о голодовке. Тогда чиновники встретились с пострадавшими и пообещали начать выплаты через ОАО «Региональная корпорация развития». Погашение долгов по зарплате началось 25 августа. Разобраться с проблемой власти пообещали в срок до 1 июля 2017 года. И основная часть долга была погашена.

Генеральный директор угольной компании Владимир Пожидаев, осужденный в апреле за многомиллионные долги перед подчиненными и злоупотребление полномочиями, вновь пойдет под суд. В июне в суд было передано ещё одного уголовное дело, по которому потерпевшими признаны 108 шахтеров. Пожидаеву предъявлено обвинение в невыплате заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Весной суд приговорил руководителя компании к пяти годам колонии общего режима. Кроме того, собственнику компании был присуждён штраф в размере 350 тыс. рублей.

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