Москва, 7 июля, 2017, 11:42 — ИА Регнум. «5 июля котировки провалились почти на 4%, но рынок стабилизировали данные Американского института нефти по коммерческим запасам, за неделю запасы нефти и бензина упали на 5.7 млн баррелей. Фьючерсы моментально отреагировали и выросли на 1.5−2%», — привел цифры эксперт.

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По его мнению, «официальные данные от Минэнерго США должны были окончательно определить динамику цен. Вечером 6 июля эта информация появилась — запасы нефти и бензина действительно сильно упали, но выросла добыча нефти в США на 1%. Цена сначала подросла до 49.20, но затем стала динамично снижаться и уже утром 7 июля была на уровне 47,50».

«Скорее всего, дальнейшая динамика на рынке нефти будет негативной. Дело в том, что помимо американских сланцевых компаний продолжают активно наращивать добычу Ливия, Нигерия и Иран, что даже при общей заморозке добычи ОПЕК прибавило к майским показателям картеля лишних 200 тыс. баррелей. И Саудовская Аравия объявила о снижении цен в июле для потребителей в Европе и Азии», — пояснил Богданов.

«Можно предположить, что в ближайшее время котировки Brent снова упадут к линии поддержки 44,50, а если этот уровень не устоит, то следующая цель — это 42 доллара за баррель», — полагает эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, 7 июля нефть дешевеет на данных о мировой добыче. Стоимость нефти марки Brent уменьшилась на 1,21% — до 47,53 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI снизилась на 1,25% — до 44,95 доллара за баррель. В ходе торгов 6 июля стоимость марки WTI росла более чем на 3%.

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