«Нефть останется торговаться в минусе»

Москва, , 08:23 — REGNUM Цены на нефть по итогам прошедших торгов 6 июля показали положительное значение. После стремительного снижения 5 июля баррель Brent подорожал на 3,5%, до $49,14. Резкий рост котировок последовал после публикации официального отчета Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Согласно последним данным, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 30 июня, снизились на 6,3 млн баррелей, до 502,9 млн баррелей (прогноз был — 2,3 млн баррелей). Запасы бензина в стране уменьшились на 3,7 млн баррелей, до 237,3 млн баррелей (прогноз был — 1,067 млн баррелей), запасы дистиллятов — на 1,9 млн баррелей, до 150,4 миллиона баррелей (прогноз был — 0,217 млн баррелей).

В целом статистика по запасам получилась «бычья», но рост котировок оказался краткосрочным. Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, выросла на 88 тысяч баррелей в сутки, до 9,338 млн баррелей в сутки. К закрытию торговой сессии цена на Brent снизилась до $47,76, в Азии — до $47,21.

Сегодня, 7 июля, утром написания обзора баррель стоит $47,48. Торги проходят в красной зоне. Запас для снижения есть до $47,00 и $46,80. Скорее всего, цена останется торговаться выше 47 долларов из-за подешевевшего доллара.

6 июля индекс доллара упал на 54 пункта, до 95,78. Если после выхода отчета по американскому рынку труда доллар не подорожает, можно ожидать восстановление цен на нефть до $48,53.

Напомним, 6 июля торги по нефти завершились ростом. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 0,66%, до $48,11 за баррель, WTI — на 0,79%, до $45,7 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в сентябре 2017 года на СПбМТСБ поднялась на 0,45% и составила $46,88 за баррель.

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