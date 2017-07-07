Вашингтон, 7 июля, 2017, 07:55 — ИА Регнум. «По информации, полученной от действующих и бывших официальных лиц США, хакеры, работающие на иностранное правительство, недавно взломали по меньшей мере около десяти АЭС США, в том числе Wolf Creek в штате Канзас, — говорится в сообщении. — Произошедшее вызвало обеспокоенность относительно того, что взломщики искали уязвимые места в электросети США».

Colin Хакер

Источники отмечают, что подвергшаяся кибератакам АЭС не столкнулась с проблемами в работе. По данным агентства, власти США подозревают в причастности к данным нападениям «российских хакеров».

При этом эксперты по кибербезопасности отмечают, что пока нет никаких данных, которые бы указывали на вину «конкретных стран или группировок».

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