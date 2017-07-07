В США после выборов растет количество русских шпионов — CNN

Вашингтон, , 07:45 — REGNUM Американская разведка подозревает российские разведслужбы в активизации сбора информации на территории США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их данным, на территории страны работают порядка 150 предполагаемых российских сотрудников разведывательных служб. Они собирают информацию, касающуюся США.

В разведке считают, что они начали прибывать в значительном количестве после выборов президента США в 2016 году. Эти предположения приводятся без каких-либо доказательств.

Источники предполагают, что таким образом российская разведка стремится доукомплектовать свои ряды после высылки из США 35 дипломатов. Также предполагаемый «рост активности» России связан с тем, что администрация президента Дональда Трампа «не предприняла значимых ответных мер».

В Госдепартаменте материал СNN не комментировали. ФБР и министерство национальной безопасности США также воздержались от комментариев.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2016 года уходящий президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против России за якобы имевшее место вмешательство российских хакеров в президентские выборы в США. Одновременно с этим Госдепартамент США объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов, которым было предписано покинуть страну.