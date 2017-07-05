Москва, 5 июля, 2017, 14:06 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации надеются на реальный прогресс в астанинских переговорах по определению параметров зон деэскалации в Сирии. Об этом глава МИД России заявил по итогам встречи с генсекретарём Лиги арабских государств Ахмедом Абуль Гейтом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Мы (власти РФ) надеемся, что будет реальный прогресс в том, что касается определения конкретных параметров и географических параметров, связанных с обеспечением функционирования зон деэскалации, — ответил Лавров на вопрос RT. — Сегодняшние переговоры это покажут».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пятый раунд межсирийских переговоров об урегулировании ситуации в стране стартовал в столице Казахстана Астане 4 июля. В результате прежних переговоров в астанинском формате, организаторами которого выступили Россия, Турция и Иран, было заключено общенациональное соглашение по прекращению огня в Сирии.

Читайте также: Переговоры в Астане: определены границы двух зон деэскалации в Сирии

Читайте также: Делегация сирийской оппозиции вступила в переговоры в Астане