Лавров: РФ надеется на прогресс по согласованию зон деэскалации в Сирии
Москва, 5 июля, 2017, 14:06 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации надеются на реальный прогресс в астанинских переговорах по определению параметров зон деэскалации в Сирии. Об этом глава МИД России заявил по итогам встречи с генсекретарём Лиги арабских государств Ахмедом Абуль Гейтом.
«Мы (власти РФ) надеемся, что будет реальный прогресс в том, что касается определения конкретных параметров и географических параметров, связанных с обеспечением функционирования зон деэскалации, — ответил Лавров на вопрос RT. — Сегодняшние переговоры это покажут».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, пятый раунд межсирийских переговоров об урегулировании ситуации в стране стартовал в столице Казахстана Астане 4 июля. В результате прежних переговоров в астанинском формате, организаторами которого выступили Россия, Турция и Иран, было заключено общенациональное соглашение по прекращению огня в Сирии.
Читайте также: Переговоры в Астане: определены границы двух зон деэскалации в Сирии
Читайте также: Делегация сирийской оппозиции вступила в переговоры в Астане