Переговоры в Астане: определены границы двух зон деэскалации в Сирии

Астана, 4 июля 2017, 20:37 — REGNUM Очерчены линии соприкосновения в двух из четырёх зон деэскалации конфликта в Сирии, заявил 4 июля журналистам руководитель делегации России на переговорах в Астане Александр Лаврентьев.
По словам Александра Лаврентьева, являющегося также спецпредставителем президента России по сирийскому урегулированию, определены границы зон безопасности к северу от Хомса и в Восточной Гуте.
Эти зоны в ходе переговоров в Астане еще именуются второй и третьей. Их границы уже определены. В настоящее время остаются нерешенными вопросы по Идлибу и южной зоне безопасности.
Тем не менее, 4 июля представители сирийской вооруженной оппозиции на переговорах в Астане выступили категорически против участия Ирана в переговорах по урегулированию конфликта в Сирии.
Как сообщало ИА REGNUM, кроме сторон сирийского конфликта, участниками переговоров в Астане являются представители России, Турции, Ирана, США и Организации Объединенных Наций.
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