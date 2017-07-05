Переговоры в Астане: определены границы двух зон деэскалации в Сирии

Астана, , 20:37 — REGNUM Очерчены линии соприкосновения в двух из четырёх зон деэскалации конфликта в Сирии, заявил 4 июля журналистам руководитель делегации России на переговорах в Астане Александр Лаврентьев.

По словам Александра Лаврентьева, являющегося также спецпредставителем президента России по сирийскому урегулированию, определены границы зон безопасности к северу от Хомса и в Восточной Гуте.

Эти зоны в ходе переговоров в Астане еще именуются второй и третьей. Их границы уже определены. В настоящее время остаются нерешенными вопросы по Идлибу и южной зоне безопасности.

Тем не менее, 4 июля представители сирийской вооруженной оппозиции на переговорах в Астане выступили категорически против участия Ирана в переговорах по урегулированию конфликта в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, кроме сторон сирийского конфликта, участниками переговоров в Астане являются представители России, Турции, Ирана, США и Организации Объединенных Наций.

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