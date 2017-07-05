Нижний Новгород, 5 июля, 2017, 13:45 — ИА Регнум. В Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту нецелевого расходования бюджетных средств в особо крупном размере при ликвидации шламонакопителя «Белое море» в Дзержинске. Об этом ИА REGNUM сообщили в СК РФ.

Kreidman.com Деньги в унитаз

По версии следствия, в 2012 году ОАО «Сибур-Нефтехим» по договору на безвозмездной основе передало администрации Дзержинска шламонакопитель «Белое море», расположенный на территории завода «Капролактам».

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При этом одним из условий договора было, что бывший собственник ОАО «Сибур-Нефтехим» осуществляет софинансирование работ по консервации шламонакопителя.

В августе 2013 года «Сибур-Нефтехим» перечислил 77 млн рублей со счетов дочерней компании (АО «Индустриальный парк «Ока-Полимер»), которые предназначались для консервации шламонакопителя и поступили на счет администрации Дзержинска.

Мэрия Дзержинска нашла другое применение этим деньгам. В 2016—2017 годах 65 млн рублей из денег, выделенных по целевому предназначению, были израсходованы администрацией города на цели, несвязанные с ликвидацией шламонакопителя.

Противоправные действия представителей чиновников были выявлены сотрудниками ФСБ. В настоящее время следователи СК осуществляют комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательств по уголовному делу, возбужденному по статье 285.1 УК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Минприроды России выделило Нижегородской области 500 млн рублей на ликвидацию трех объектов накопленного экологического ущерба — свалки бытовых отходов «Черная дыра», шламонакопителя «Белое море» и полигона ТБО Игумново. Нижегородская область должна софинансировать данное мероприятие в размере 168,7 млн рублей.

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Все три объекта находятся в окрестностях Дзержинска — второго по величине города Нижегородской области, центра химии и нефтехимии. В декабре 2016 — январе 2017 годов проекты по ликвидации «Черной дыры», «Белого моря» и полигона Игумново получили положительные заключения государственной экологической экспертизы.

Активная подготовка к ликвидации «Белого моря» и «Черной дыры» началась после того, как в 2011 году объекты посетил Дмитрий Медведев, занимавший в то время пост президента РФ.

Несколько следующих лет были отмечены серией коррупционных скандалов и уголовных дел, связанных с распределением финансовых средств выделяемых на различные мероприятия по подготовке к ликвидации свалок. В апреле 2015 года правительство Нижегородской области направило в правительство РФ письмо, в котором просило признать корпорацию «Газэнергострой» единственным исполнителем работ при ликвидации полигона ТБО «Игумново», свалки промотходов «Черная дыра» и шламонакопителя «Белое море».

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По словам Юрия Грошева, занимавшего в то время пост главы регионального Минэкологии, назначение исполнителя работ постановлением правительства РФ должно было поспособствовать тому, что проекты по ликвидации свалок сохранят федеральное финансирование. Кроме того, это должно было позволить уйти от судебных разбирательств, которыми сопровождается процесс выбора подрядчиков для ликвидации свалок, и не затягивать выполнение поручения президента РФ о ликвидации трех объектов накопленного экологического ущерба.

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