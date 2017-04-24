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Полмиллиарда — в «Черную дыру»

Экономика

Нижегородская область получит деньги на реализацию экологических программ, которые один раз уже находились под угрозой срыва из-за жадности местных чиновников

Отходы химического производства
Иллюстрация: Андрей Репин
Отходы химического производства

Нижний Новгород, 24 апреля 2017, 19:14 — REGNUM  Минприроды России в рамках реализации проекта «Чистая страна» выделило Нижегородской области 500 млн рублей на ликвидацию трех объектов накопленного экологического ущерба — свалки бытовых отходов «Черная дыра», шламонакопителя «Белое море» и полигона ТБО Игумново.

Управление Федерального казначейства по Нижегородской области зарегистрировало соответствующее соглашение о межбюджетных трансфертах между министерством природных ресурсов и экологии РФ и правительством Нижегородской области.

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По словам главы регионального Минэкологии Арсения Дряхлова, Нижегородская область софинансирует данное мероприятие в размере 168,7 млн рублей.

Все три объекта находятся в окрестностях Дзержинска — второго по величине города Нижегородской области, центра химии и нефтехимии.

В декабре 2016 — январе 2017 годов проекты по ликвидации «Черной дыры», «Белого моря» и полигона Игумново получили положительные заключения государственной экологической экспертизы.

Решением правительства РФ единственным подрядчиком по ликвидации всех трех объектов назначено ООО «Газэнергострой — Экологические технологии». Общая стоимость работ оценивается более чем в 4 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, активная подготовка к ликвидации «Белого моря» и «Черной дыры» началась после того, как в 2011 году объекты посетил Дмитрий Медведев, занимавший в то время пост президента РФ. В июне 2011 года он проводил в Дзержинске заседание президиума Госсовета, которое было посвящено экологической ситуации.

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В апреле 2012 года появилась информация о том, что финансирование из федерального бюджета на разработку проектной документации по ликвидации шламонакопителя «Черная дыра» в Дзержинске составит 50 млн рублей.

Несколько следующих лет были отмечены серией коррупционных скандалов и уголовных дел, связанных с распределением финансовых средств выделяемых на различные мероприятия по подготовке к ликвидации свалок.

Так, весной 2014 года в Нижегородской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество на сумму свыше 143 млн рублей при исполнении муниципального контракта на выполнение работ по ликвидации «Чёрной дыры». Осенью того же года директор департамента стратегического развития, промышленности, инвестиционной политики и экологии администрации Дзержинска Наталья Федосеева была осуждена на 2 года условно.

Кроме того, в октябре 2014 года прокуратура предотвратила еще одно неэффективное расходование бюджетных средств на сумму более 3 млн рублей при ликвидации «Черной дыры».

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В начале марта 2015 года конкурс и контракт на 1,6 млрд рублей на выполнение работ по ликвидации свалки «Черная дыра» были признаны недействительными. Причиной для такого решения стало нецелевое и неэффективном расходование средств, выделенных на реализацию проекта из бюджетов всех уровней.

В февраля 2015 года Общественная палата РФ признала «Черную дыру» самым сложным в мире объектом для утилизации.

В апреле 2015 года правительство Нижегородской области направило в правительство РФ письмо, в котором просило просит признать корпорацию «Газэнергострой» единственным исполнителем работ при ликвидации полигона ТБО «Игумново», свалки промотходов «Черная дыра» и шламонакопителя «Белое море». По словам Юрия Грошева, занимавшего в то время пост главы регионального Минэкологии, назначение исполнителя работ постановлением правительства РФ должно было поспособствовать тому, что проекты по ликвидации свалок сохранят федеральное финансирование. Кроме того, это должно было позволить уйти от судебных разбирательств, которыми сопровождается процесс выбора подрядчиков для ликвидации свалок, и не затягивать выполнение поручения президента РФ о ликвидации трех объектов накопленного экологического ущерба.

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