Москва, 5 июля, 2017, 11:23 — ИА Регнум. В рамках госконтракта с ООО «Волга-Бизнес» ВНИИ «Экология» в 2016 года оплатил 329,5 млн рублей за выполнение первого этапа работ по вывозу твердых бытовых отходов с ликвидируемой свалки в г. Урюпинске (Волгоградская область).

mermyhh Свалка

При этом фактически вывезенный объем отходов, указанный в актах выполненных и оплаченных учреждением работ, первичными документами не подтвержден.

Так, количество путевых листов не соответствует количеству машинорейсов, в ряде путевых листов указаны объёмы отходов, вывозимых за один машинорейс, до пяти раз превышающие грузовую вместимость транспортного средства.

Кроме того, по госконтракту с ООО «РусРемСтрой» ВНИИ «Экология» оплатило работы по ликвидации Самосыровской свалки в г. Казани в объеме 29,5 млн рублей.

«Это имеет признаки причинения ущерба государству, так как проектная документация не соответствует требованиям природоохранного законодательства», — говорится в официальном сообщении.

Контрольный орган отмечает, что проведенные работы способствовали увеличению площади и объема свалки из-за вторичного размещения отходов.

Счетная палата РФ направит представление в Минприроды России, информационные письма — в правительство РФ и Росприроднадзор, обращение — в Генеральную прокуратуру. Отчет о результатах контрольного мероприятия направляется в палаты Федерального Собрания.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Минприроды России начнет формировать реестр объектов накопленного вреда. Ликвидация таких объектов будет осуществляться в рамках проекта «Чистая страна». Паспортом проекта в 2017 году предусмотрено выполнение 25 мероприятий в 20 регионах. Проект также предполагает создание системы общественного контроля образования несанкционированных свалок и их ликвидации.

Добавим, ухудшение ситуации в сфере природных ресурсов и экологии отмечают 36% жителей России. Больше всего граждан РФ беспокоит мусор (23%).

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