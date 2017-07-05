Ростов-на-Дону, 5 июля, 2017, 10:19 — ИА Регнум. В Ростовской области шахтеры обанкротившейся угледобывающей компании «Кингкоул» вновь объявили голодовку. Соответствующее заявление сделали активисты инициативной группы горняков, передает ИА REGNUM 5 июля.

‪‪donland.ru Шахтеры

Протестную акцию угольщики начали накануне. Они объясняют свои действия тем, что другим способом повлиять на ситуацию невозможно. Таким образом они хотят ответной реакции региональных властей.

В обращении говорится, что помимо отказа от еды горняки «планируют потребовать отставки губернатора Ростовской области Василия Голубева и его заместителя Сергея Бондарева, неспособного по-человечески разговаривать с людьми, а умеющего только хамить».

Вместе с тем за уже погашенную часть долга по зарплате шахтеры чиновников благодарят, но требуют вернуть не только основную часть задолженности, но и полагающиеся иные выплаты и компенсации. Так, самими шахтерами подсчитано, что долг по заработной плате (без учета иных выплат) на предприятиях ГК «Кингкоул» составляет примерно 125 млн рублей, по пайковому углю за три года — 49 млн рублей, по компенсации за не выплаченную вовремя зарплату и по иным выплатам — около 200 млн рублей.

«Инициативная группа готова провести сверку этих сумм с властями, но требует, чтобы это было сделано честно, открыто, с участием представителей инициативной группы и независимой прессы. Также все это будет зафиксировано письменно протоколом», — говорится в обращении горняков.

В это же время угольщики подают уведомление федеральным властям о проведении голодовки в Москве. К пикетчикам хотят присоединиться и 800 работников шахты «Восточная», задолженность перед которыми составляет 68 млн рублей.

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Как проинформировали ИА REGNUM в донском правительстве, начиная с 2016 года, 3 тыс. 233 бывшим работникам ГК «Кингкоул» было перечислено 308,2 млн рублей. Также полностью погашена задолженность по зарплате перед бывшими работниками сервисных предприятий.

По словам заместителя губернатора Сергея Бондарева, выплаты в сумме 32,3 млн рублей произведены 406 бывшим работникам в 100-процентном размере. Часть бывших работников находится за пределами области или в отпусках.

«Информация о возможности получения ими задолженности по зарплате доведена до сведения родственников путем подворового обхода. Средства на эти цели зарезервированы», — заверил Бондарев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, шахтерский бунт на Дону в виде митингов и пикетов начался еще в феврале 2016 года. В августе 2016 года горняки объявили о голодовке. Тогда чиновники встретились с пострадавшими и пообещали начать выплаты через ОАО «Региональная корпорация развития». Погашение долгов по зарплате началось 25 августа. Разобраться с проблемой власти пообещали в срок до 1 июля 2017 года.

Напомним, по официальным сведениям от действий генерального директора группы предприятий «Кингкоул» пострадали более 2 тыс. подчиненных. Общий долг перед ними составил около 320 млн рублей.

Тем временем сам генеральный директор угольной компании Владимир Пожидаев, осужденный в апреле за многомиллионные долги перед подчиненными и злоупотребление полномочиями, вновь пойдет под суд. В июне в суд было передано ещё одного уголовное дело, по которому потерпевшими признаны 108 шахтеров. Пожидаеву предъявлено обвинение в невыплате заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Весной суд приговорил руководителя компании к пяти годам колонии общего режима. Кроме того, собственнику компании был присуждён штраф в размере 350 тыс. рублей.

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