Пекин, 11 августа, 2022, 04:57 — ИА Регнум. Госсовет КНР кабинет министров Китая, объявил о назначении и увольнении ряда чиновников, сообщает 10 августа агентство Синьхуа.

Xinhuanet.com На пресс-канцелярии Госсовета КНР

Чжан Синван был назначен замминистра сельского хозяйства и по делам сельских районов. Хуан Го был назначен заместителем комиссара Национальной администрации по лекарственным средствам, сменив на посту Чэнь Чжифэя. Ван Тайвань был отстранен от должности заместителя министра гражданской администрации.

Чжан Сюй больше не занимает пост замминистра культуры и туризма. Линь Ваньхун был отстранен от должности заместителя директора Национальной администрации по жалобам и предложениям общественности. Лю Чжэньфан больше не является главой Национальной железнодорожной администрации. Ван Аньнань больше не является директором Комиссии по охране экологии реки Хуанхэ.