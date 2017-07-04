Хороша гостиница к кубку: что ждёт жадных отельеров Москвы?

Москва, , 14:49 — REGNUM Гостиницам, которые резко «взвинтили» цены на проживание перед проведением Кубка конфедераций в Москве, может грозить штраф до 100 тыс. рублей или приостановка деятельности, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский. По его словам, речь идёт о негласном сговоре отельеров на фоне нехватки свободных мест в центральных гостиницах: спрос превысил предложение.

«Действительно, такое происходит, и происходит по негласному сговору, потому что повышен спрос практически во всех центральных отелях в пределах Садового кольца в местах проведения матчей. Увы, но за нарушение предусмотрен только административный штраф, который будет равняться сумме до 100 тыс. рублей, для крупных гостиниц это копеечные деньги, которые можно заплатить. Также могут временно приостановить деятельность по решению суда. Но такой практики у нас ничтожно мало, и выносить ее скорее всего не будут», — отметил Петропольский.

Он считает, что ФАС не могла повлиять на снижение цен в гостиницах до проведения Кубка конфедераций, так как на рассмотрение жалобы ушёл месяц.

«Конечно, это дело незаконное, и заявление в ФАС должно было бы внутренним приказом либо через суд снизить цены, но учитывая, что написание жалобы и рассмотрение этой жалобы длится месяц, за это время пройдет уже и Кубок конфедерации, и гостиницы найдут, что написать — почему они завышали цены. Сделают вид, что не по сговору это делали и занимали не доминирующую позицию на рынке. Все нужно делать своевременно», — подчеркнул Петропольский.

Он отметил, что необходимо работать на опережение, предотвратив повторение ситуации к Чемпионату мира по футболу-2018. В данном случае важно решить вопрос нехватки гостиниц.

«С точки зрения наплыва болельщиков их тем более хватать не будет», — добавил Петропольский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 60 столичных гостиницах было зафиксировано повышение цен на проживание перед проведением Кубка конфедераций. Цены за номера завышали в среднем на 20−30%.