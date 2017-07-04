Вторник, 4 Июля 2017 года
15:01:36 МСК

Хороша гостиница к кубку: что ждёт жадных отельеров Москвы?

Общество

«Могут временно приостановить деятельность по решению суда. Но такой практики у нас ничтожно мало, и выносить её скорее всего не будут»

Москва, 4 июля 2017, 14:49 — REGNUM  Гостиницам, которые резко «взвинтили» цены на проживание перед проведением Кубка конфедераций в Москве, может грозить штраф до 100 тыс. рублей или приостановка деятельности, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский. По его словам, речь идёт о негласном сговоре отельеров на фоне нехватки свободных мест в центральных гостиницах: спрос превысил предложение.

«Действительно, такое происходит, и происходит по негласному сговору, потому что повышен спрос практически во всех центральных отелях в пределах Садового кольца в местах проведения матчей. Увы, но за нарушение предусмотрен только административный штраф, который будет равняться сумме до 100 тыс. рублей, для крупных гостиниц это копеечные деньги, которые можно заплатить. Также могут временно приостановить деятельность по решению суда. Но такой практики у нас ничтожно мало, и выносить ее скорее всего не будут», — отметил Петропольский.

Он считает, что ФАС не могла повлиять на снижение цен в гостиницах до проведения Кубка конфедераций, так как на рассмотрение жалобы ушёл месяц.

«Конечно, это дело незаконное, и заявление в ФАС должно было бы внутренним приказом либо через суд снизить цены, но учитывая, что написание жалобы и рассмотрение этой жалобы длится месяц, за это время пройдет уже и Кубок конфедерации, и гостиницы найдут, что написать — почему они завышали цены. Сделают вид, что не по сговору это делали и занимали не доминирующую позицию на рынке. Все нужно делать своевременно», — подчеркнул Петропольский.

Он отметил, что необходимо работать на опережение, предотвратив повторение ситуации к Чемпионату мира по футболу-2018. В данном случае важно решить вопрос нехватки гостиниц.

«С точки зрения наплыва болельщиков их тем более хватать не будет», — добавил Петропольский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 60 столичных гостиницах было зафиксировано повышение цен на проживание перед проведением Кубка конфедераций. Цены за номера завышали в среднем на 20−30%.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Гостиничный бизнес
Главное сегодня
NB!
04.07.17
«Трамп использует СПГ как политический инструмент в борьбе против России»
ВашингтонСША Газодобыча и транспортировка газа Политика
NB!
04.07.17
Во всех регионах РФ пройдут парламентские слушания по проблемам дольщиков
МоскваРоссия Проблемы долевого строительства жилья Общество
NB!
04.07.17
Станислав СтремидловскийНа выступление Трампа в Варшаву сгоняют как при коммунистах на 1 мая
ВаршаваПольша Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
04.07.17
Реакция на судимость замминистра Оренбуржья: Кадровая политика с изъяном?
ОренбургРоссия Отставки и назначения Общество
NB!
04.07.17
Иван КузнецовТрамп в действии: американские СМИ в истерике, «зеленые» — в депрессии
ВашингтонСША Хроники турбулентной Америки Политика
NB!
04.07.17
Начался исход банков из Лондона
МадридИспания Выход Великобритании из Евросоюза Экономика
NB!
04.07.17
«Водоканал» доказывал в суде, что жёлтая вода из кранов – это не нарушение
ПензаРоссия Развитие систем водоснабжения и водоотведения Общество
NB!
04.07.17
«И так сойдёт»: депутаты Якутии «переголосовали» под давлением
ЯкутскРоссия Региональное законодательство Политика
NB!
04.07.17
«Рубль: динамика вялая»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
04.07.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 4 июля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
04.07.17
Минобороны РФ сообщило подробности пуска ракеты КНДР
МоскваРоссия Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
04.07.17
«Рубль окончательно потерял привязку к нефти»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
04.07.17
Солдаты избивают демонстрантов в Петербурге
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
04.07.17
ВСУ нарушили режим тишины 26 раз: сводка боевых действий за сутки
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
04.07.17
American Conservative: Удастся ли США сохранить свое национальное единство?
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
04.07.17
Комитет ГД поддержал повышение порога задолженности для выезда за границу
МоскваРоссия Туризм Общество
NB!
04.07.17
За что? Комитет ГД поддержал допоснования для аннулирования гражданства РФ
МоскваРоссия Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
04.07.17
Ростов-на-Дону: Родники на Парамоновских складах вернут народу
Ростов-на-ДонуРоссия Защита культурного наследия Культура
NB!
04.07.17
Станислав ТарасовПутин и Эрдоган формируют сирийскую повестку
МоскваРоссия Российско-турецкие отношения Политика
NB!
04.07.17
Экс-главу Бурятии «ещё рано списывать со счетов»
Улан-УдэРоссия Выборы главы Бурятии-2017 Политика
NB!
04.07.17
Юрий БаранчикСкачки погоды: почему пора запасаться едой
МоскваРоссия Международные соглашения по климату и их последствия Политика
NB!
04.07.17
Опрос: 89% граждан РФ не хотят переезжать в другую страну
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
ещё главное