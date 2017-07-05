Москва, 5 июля, 2017, 04:05 — ИА Регнум. Читайте также: США и РФ согласовали дату первой встречи Путина и Трампа

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Главной темой саммита не будет Украина, главной темой станет попытка спасти парижские договорённости по поводу защиты климата на нашей Земле, окружающей среды. Госпожа Меркель свою карьеру на это поставила», — отметил политолог.

«Украина и Сирия будут фигурировать, и мне кажется, что встреча Трампа и Путина будет судьбоносной, — добавил Александр Рар. — Только эти две бывшие мировые державы должны договориться о том, как вместе воевать с ИГИЛ (запрещённая в РФ террористическая организация), как решить северокорейскую проблему, как решить иранскую проблему. Украинская тема будет фигурировать только на стороне, потому что Трампу Украина неинтересна».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 4 июля, помощник президента РФ Юрий Ушаков анонсировал, что первая личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится на полях саммита G20 в ближайшую пятницу, 7 июля.