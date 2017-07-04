Москва, 4 июля, 2017, 16:09 — ИА Регнум. В Москве в ближайшие несколько лет планируют открыть около 120 новых заправочных станций для электромобилей. Об этом сегодня, 4 июля, заявил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов, передает РИАМО.

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В настоящее время определяются места, где целесообразно разместить новые станции. Сейчас в столице работает около 80 точек, где можно зарядить электромобили.

«С министерством транспорта РФ обсуждается вопрос по скорейшему принятию решения правительством РФ о том, чтобы парковочное место рядом с зарядной станцией можно было бы закрепить за электрической машиной», — сказал Ликсутов.

Он подчеркнул, что с самого начала работы платных парковок в Москве они бесплатны для размещения электромобилей на улично-дорожной сети города.

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Между тем, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов, мечта об электромобиле еще долго не станет реальностью. Чтобы сократить объем мирового потребления нефти хотя бы на 2% к 2035 году, необходимо уже к 2020−2030 годам построить предприятия по выпуску аккумуляторов мощностью производства более 500 ГВт/ч аккумуляторных зарядов. Резкая потребность в аккумуляторах поставит под вопрос энергобезопасность развитых стран мира.

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