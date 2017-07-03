Ростов-на-Дону, 3 июля, 2017, 13:48 — ИА Регнум. Ростовская область вошла в десятку российских регионов по наличию зловонных очагов. «Мусорные» точки нанесены на «Интерактивную карту свалок», которую ведут эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта. Среди лидеров антирейтинга на Дону — Таганрог, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на данные карты.

Rostov-gorod.info Свалка в Ростове-на-Дону

По мнению активистов-«фронтовиков», главная проблема в наличии большого числа свалок — в организации и не налаженной системе по приему и переработке мусора. Несовершенство территориальной схемы обращения с отходами и план строительства межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов (МЭОК) требуют самого внимательного отношения властей.

«Проблема в том, что согласовательные процессы, поиск инвестора крайне затянуты. По официальным заявлениям, первый, Шахтинский МОЭК, будет запущен уже в этом году. Однако нынешнее состояние этого проекта вызывает большие сомнения, что работы будут завершены в обозначенный срок, и отходоперерабатывающий комплекс запустят сразу на полную мощь. Между тем, потребность в МОЭК у региона очень высокая. В свою очередь, региональные власти в течение нескольких лет не могут решить вопрос с расположением Неклиновского МОЭК. Кроме того, стоит учитывать, что большая удаленность МОЭК от города скажется на тарифной политике за услуги вывоза мусора», — отмечают специалисты ОНФ.

Напомним, в апреле этого года было объявлено, что до конца 2017 года работа по возведению МЭОК закипит на четырех площадках. В частности, строить мусороперерабатывающие заводы начнут в Волгодонском, Красносулинском, Мясниковском районах и близ Новочеркасска. Остальные четыре предприятия — в Миллеровском, Сальском, Неклиновском и Морозовском районах — заложат в 2018 году.

При этом, по мнению донского губернатора, ответственность за рост мусорных свалок лежит полностью на главах муниципалитетов.

«Надо проявить максимум настойчивости, расторопности, жесткости в решении этого вопроса. Если хотите, чтобы на территории был порядок, с головой погружайтесь в «мусор», лично принимайте безотлагательные решения», — прокомментировал в ходе заседания правительства донской глава Василий Голубев.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2014 года в Ростовской области ведется работа по созданию мусороперерабатывающих заводов. Тогда было принято решение создать восемь предприятий к 2020 году. Предназначение каждого комплекса — выполнять работу от сортировки мусора до его утилизации.

А пока раздельный сбор твердых коммунальных отходов внедряется в регионе в два этапа. Так, ‪с 1 января 2019 года отходы будут разделены на органические и прочие виды. Разделять мусор будут везде, кроме мест массового скопления людей. А уже ‪с 1 января 2020 года разделение ТКО будет происходить и для населения, юрлиц, а также в местах массового пребывания людей. Известна цветовая гамма для мусорных баков.

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В Ростовской области до ликвидации свалок ещё далеко