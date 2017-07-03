Москва, 3 июля, 2017, 14:13 — ИА Регнум. Участок Северо-Восточной хорды (СВХ) от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе готов на 60% процентов, закончить работы планируется в 2018 году, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает 3 июля портал Стройкомплекса.

Сайт Красная Москва Обращение депутата к мэру Москвы

«На севере города меньше двух лет назад завершилось строительство головного участка от Бусиновской развязки до Фестивальной улицы, а сегодня уже выполнено 60% работ на следующем отрезке — от Фестивальной улицы до Дмитровки. Этот участок очень важный, поскольку он примет на себя значительную часть транспорта из аэропорта Шереметьево и Московской области. В результате разгрузятся Ленинградское и Дмитровское шоссе, а также участок МКАД между ними», — уточнил градоначальник.

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Восточный участок СВХ начали строить в феврале 2016 года. Новая магистраль пройдет вдоль путей Октябрьской железной дороги. На участке появятся девять транспортных сооружений: четыре эстакады основного хода, три эстакады-съезда, железнодорожный путепровод на соединительной ветке Октябрьской железной дороги (над автодорогой) и мост через реку Лихоборку. Дорога будет с тремя-четырьмя полосами движения в каждую сторону. Для пешеходов сделают подземный переход у железнодорожной платформы НАТИ. Всего предстоит построить и реконструировать 10,7 км дорог, насосно-перекачивающую станцию «Ховринская», два очистных сооружения и 17,3 км инженерных сетей.

Мэр Москвы также отметил, что для удобства местных жителей, в жилых домах, расположенных на улицах Зеленоградская, Флотская, Солнечногорская, Большая Академическая и Дмитровском шоссе, устанавливают шумозащитные окна. Всего в прилегающих к магистрали домах заменят свыше 5,3 тысяч стеклопакетов.

Добавим, что жители районов через которые пролегает СВХ, не оставляют попыток донести до Сергея Собянина, свою озабоченность негативными последствиями от строительства трассы. Так в ответ на обращения жителей шести районов САО и СВАО Москвы, глава фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков направил в мэрию письмо, в котором обратил внимание на многочисленные нарушения при строительстве автодороги. По мнению депутата и уполномочивших его москвичей, наибольшие потери понес лесопарк музея заповедника усадьба «Кусково».

Сайт Красная Москва Обращение депутата к мэру Москвы

Как ранее сообщало ИА REGNUM, точечная застройка на зарезервированных под развитие транспортной инфраструктуры территориях Москвы привела к тому, что сегодняшнему руководству города приходится с вопиющими нарушениями законодательства вести строительство дорог на территории природных и исторических заповедников города. На власть не действуют ни заключения экспертов, ни протесты местных жителей, наоборот на тех, кто осмеливается протестовать против планов мэрии оказывается всяческое давление.

Так вырубка усадебного парка русского Версаля под строительство Северо-Восточной хорды Москвы велась в два этапа. 22 июня 2016 года в 7 часов утра началась первая фаза вырубки, в рамках которой было уничтожено 4 га леса, включая столетние дубы и липы бывшего Шереметьевского парка. Особый цинизм мероприятию придавали крики птенцов — вопреки запрету законодательства деревья рубили в период гнездования птиц. Усилиями общественности работы были остановлены на целых полгода. Наконец, в ночь с 28 на 29 декабря 2016 года при содействии правоохранительных органов без соответствующего разрешения была проведена незаконная вырубка еще около 10 га усадебного парка Кусково вдоль Аллеи Первой маёвки. Произошедшие действия по форме напоминали спецоперацию: входы и выходы в парк были перекрыты, привлечено около 300 чинов полиции, люди в бронежилетах, 7 автозаков. Вырубка велась всю ночь, у рабочих на лбах были фонари. Бульдозеры и техника работали без остановки. Во время вырубки было задержано 14 человек, в основном активистов из числа местных жителей и градозащитников. В начале января Перовский суд Москвы приговорил их к различным штрафам «за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции».

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