Как преследуют защитников усадьбы Кусково в Москве

Москва, , 22:02 — REGNUM



13 января 2017 года Департамент культурного наследия Москвы повторно отказал в принятии акта государственной историко-культурной экспертизы, выполненной по заказу Московского городского отделения ВООПИиК для защиты усадебного парка Кусково. Экспертиза была сдана еще 15 декабря, и департамент был обязан разместить её на официальном сайте в течение пяти рабочих дней. Однако вместо официальной публикации через месяц последовал отказ, мотивированный тем, что составители экспертизы не предоставили проект, разработанный застройщиком. Проект уже имеется в распоряжении Мосгорнаследия. Это произошло, несмотря на трижды высказанную в течение декабря 2016 года президентом России Владимиром Путиным поддержку сохранения городских парковых зон. В частности, 8 декабря на Заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент сказал: «Зачем вырубать парк Кусково, я понятия не имею. Михаил Александрович (М. А. Федотов, председатель совета — ИА REGNUM ) просил переговорить с мэром Москвы. Обязательно переговорю». Глава государства также отметил, что необходимо чаще реагировать на ситуации, в которых граждане сталкиваются с несправедливостью, формализмом и ущемлением своих прав. После очередного отказа в принятии экспертизы руководитель инициативной группы по защите Кусково председатель Вешняковского районного отделения ВООПИиК академик Глеб Васильев выступил с открытым письмом к президенту с просьбой вмешаться и запретить стройку Северо-Восточной хорды. (Текст письма на сайте МГО ВООПИиК)

Вырубка усадебного парка русского Версаля под строительство Северо-Восточной хорды Москвы велась в два этапа. 22 июня 2016 года в 7 часов утра началась первая фаза вырубки, в рамках которой было уничтожено 4 га леса, включая столетние дубы и липы бывшего Шереметевского парка. Особый цинизм мероприятию придавали крики птенцов — вопреки запрету законодательства деревья рубили в период гнездования птиц. Усилиями общественности работы были остановлены на целых полгода. Наконец, в ночь с 28 на 29 декабря 2016 года при содействии правоохранительных органов без соответствующего разрешения была проведена незаконная вырубка еще около 10 га усадебного парка Кусково вдоль Аллеи Первой маёвки. Произошедшие действия по форме напоминали спецоперацию: входы и выходы в парк были перекрыты, привлечено около 300 чинов полиции, люди в бронежилетах, 7 автозаков. Вырубка велась всю ночь, у рабочих на лбах были фонари. Бульдозеры и техника работали без остановки. Во время вырубки было задержано 14 человек, в основном активистов из числа местных жителей и градозащитников. В начале января Перовский суд Москвы приговорил их к различным штрафам «за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции».

История вырубки Кусково и задержания градозащитников стала достоянием общественности и была широко освещена в прессе. Но за кадром осталось целенаправленное давление, оказываемое на градозащитную организацию, защищающую усадебный парк, — Московское городское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (МГО ВООПИиК). С самого начала работы в Кусково у столичного подразделения всероссийской организации начались проблемы. Еще в июле 2016 года ревизионная комиссия ВООПИиК инициировала внеочередную проверку своего Московского отделения. Письмо о начале проверки было направлено 11 июля, в тот самый день, когда МГО распространило пресс-релиз о проведении Общественных слушаний по ситуации в Кусково. Это мероприятие подробно освещало ИА REGNUM.

Члены Центральной ревкомиссии ВООПИиК не выехали на место её проведения, делегировав сторонним гражданам, не являвшимся членами ВООПИиК. Один из них — московский адвокат Матвей Цзен, член ЦК Национал-демократической партии. Конфиденциальные разговоры с членами МГО в офисе Центрального совета ВООПИиК вел и другой деятель националистического движения Денис Логинов, бывший учредитель и генеральный директор Некоммерческого партнерства «Реструкт». В 2015 году организация была ликвидирована решением Мещанского районного суда по иску Главного управления Министерства юстиции в связи с причастностью другого учредителя НП «Реструкт» к экстремистской деятельности.

Ревкомиссия ВООПИиК требовала предоставить своим «специалистам» доступ во все помещения, всю финансово-хозяйственную документацию, начиная с 2012 года, список членов Московского городского отделения с личными контактными данными и иные сведения. Посторонние лица от имени ревизионной комиссии не только посещали помещения МГО, но и обзванивали членов организации по мобильным телефонам, писали в личные аккаунты в социальных сетях, проводили анкетирование, приглашали на встречи.

24 октября 2016 г. Департамент культурного наследия Москвы под формальным предлогом вернул подготовленный по заказу МГО ВООПИиК Акт государственной историко-культурной экспертизы, нацеленной на сохранение от вырубки объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба «Кусково». От имени Департамента письмо подписал заместитель главы Мосгорнаследия главный археолог Москвы Леонид Кондрашев. Он также является членом Президиума Центрального совета ВООПИиК. Интересно, что в 2014 году другой член ЦС ВООПИиК государственный эксперт Александр Тренин подготовил историко-культурную экспертизу о возможности урезания территории усадебного парка Кусково на 20 га и строительства там Северо-Восточной хорды. На основе экспертизы Тренина 26 августа 2015 года был издан приказ Мосгорнаследия 2015 года, пересмотревший границы памятника в сторону сокращения. По мнению участников Общественных слушаний, акт экспертизы имеет признаки фальсификации и нарушений законодательства.

Утром 23 ноября 2016 года на заседании рабочей группы по вопросам культурного наследия в Администрации президента рассматривался вопрос усадьбы Кусково. С докладом выступал делегированный представитель от МГО ВООПИиК. По итогам совещания была назначена проверка деятельности некоторых московских органов власти, в том числе Департамента культурного наследия. В тот же вечер 23-го числа Президиум Центрального совета ВООПИиК приостановил полномочия председателя МГО. Впоследствии полномочия были восстановлены решением правления Московского отделения.

Возмездие не заставило себя долго ждать. Днем 15 декабря председатель Московского отделения ВООПИиК повторно сдал Акт государственной историко-культурной экспертизы в Одно окно Департамента культурного наследия. А уже вечером Президиум ЦС ВООПИиК во главе с Галиной Маланичевой исключил из членов общественной организации председателя Московского отделения Владимира Хутарева-Гарнишевского, двух его заместителей и еще нескольких членов советов организации. Среди исключенных Александр Ренжин, художник-иконописец, реставратор икон, искусствовед, эксперт Министерства культуры РФ, МВД и Интерпола, лично участвовавший в реставрации более тысячи русских икон XV—XVIII веков, руководитель реставрационного отдела МГО ВООПИиК, основатель Музея императора Николая II в Николо-Угрешском монастыре; коллекция музея — личный дар Ренжина. Другой «изгнанник» Александр Королёв-Перелешин — один из основателей Российского Дворянского собрания и его первый вице-предводитель, член Императорского православного палестинского общества. Ни внятных объяснений исключения уважаемых членов организации, более 20 лет состоящих в обществе, ни даже заверенного и подписанного документа об их исключении не последовало. В своем информационном письме руководство Центрального совета недвусмысленно намекнуло на возможность закрытия отделения путем банкротства.

По мнению совета Московского городского отделения ВООПИиК данные совпадения не являются случайными, и организация подозревает в них возможность сговора между руководством Центрального совета ВООПИиК и отдельными городскими чиновниками. МГО ВООПИиК рассматривает вышеприведенные факты как попытку завуалированного давления на общественную организацию с целью приостановления работы по защите усадебного комплекса Кусково и других объектов культурного наследия города. Совет МГО официально обратился в Министерство культуры РФ, Государственную думу, к советнику президента по культуре Владимиру Толстому с просьбой разобраться в ситуации. По заявлению руководства организации существует возможность, «что в ближайшее время будут произведены массовые вливания «новых членов» или иные попытки рейдерского захвата отделения. При таком развитии событий оплот охраны памятников в столице, одно из крупнейших и старейших отделений ВООПИиК может прекратить своё существование или превратиться в фиктивную организацию.