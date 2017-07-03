Минск, 3 июля, 2017, 08:57 — ИА Регнум. Ускорить снятие ограничений на импорт белорусских продуктов может Россия, заявил 2 июля председатель Совета республики (верхней палаты) Национального собрания (парламента) Белоруссии Михаил Мясникович в эфире белорусского «Общенационального телеканала».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Белоруссия

По словам Мясниковича, в ходе его встречи с главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом было достигнуто соглашение, что документы о качественности белорусских товаров будут быстрее рассматриваться российской стороной.

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Председатель верхней палаты также добавил, что санкции против некоторых белорусских предприятий могут быть сняты Россией, поскольку являются «ошибочными». Он отметил, что для решения этого вопроса Данкверт может приезжать в Белоруссию, не опасаясь уголовного преследования.

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Напомним, ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Заяц заявил, что Россельхознадзор ограничил импорт белорусской продукции с двух белорусских мясокомбинатов, четырех птицеводческих предприятий и 19 молочных предприятий.

В связи с этим, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости возбуждения уголовного дела против главы Россельхознадзора.