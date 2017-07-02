Луганск, 2 июля, 2017, 20:01 — ИА Регнум. В мероприятии приняли участие поисковики районных подразделений Луганского военно-исторического объединения (ЛВИО) «Память Донбасса», руководство района, комендантский взвод Народной милиции Ровеньков и жители села. Почетный караул во время церемонии обеспечили учащиеся военно-патриотического класса сельской школы.

Lug-info.com Перезахоронения безымянных останков пятерых расстрелянных нацистскими захватчиками в 1943 году

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«В нашей братской могиле покоятся солдаты, погибшие в феврале 1943 года. Весной этого года у нас на территории села проходили поисковые работы, в ходе раскопок поисковики нашли пять тел, которых сегодня предадут земле, среди них двое наших солдат и двое мирных жителей — мать и ребенок, предположительно, девочка. Но, к сожалению, имена их неизвестны», — рассказала заместитель сельского главы Яна Гречко. Она отметила, что это первые останки жертв времен Великой Отечественной войны, обнаруженные за последние пять лет.

«Это настолько все живо, односельчане переживали, вспоминали те дни, пытались найти какие-то данные, чтобы помочь установить имена расстрелянных. Была информация, что родственники одного из солдат находятся поблизости, в Лутугинском районе, но, к сожалению, попытки найти их пока безуспешны», — добавила она.

«По просьбе местных жителей, которые в ходе весенне-полевых работ обнаружили останки, наши поисковики приехали и провели эксгумационные работы. С останками были найдены личные вещи, по которым мы пытаемся установить личности солдат. Процесс кропотливый и сложный, но нас не покидает надежда на то, что в дальнейшем при помощи наших коллег из Российской Федерации нам удастся установить личности павших бойцов», — отметил заместитель председателя ЛВИО «Память Донбасса» Роман Разумный.

От имени поисковиков он поблагодарил местные власти и жителей села за помощь в поисковой работе и отдании чести солдатам, погибшим при освобождении Родины. «Низкий поклон ребятам, которые сегодня, практически ничего не имея ни в арсенале, ни денежных средств, находят, раскапывают и часто опознают тех героев, которые отдали свои жизни за наше будущее. Вечная память павшим и в сердцах, и в душах и в наших головах. Тем более в наше время, когда нам напоминает о себе новый фашизм, новые враги, которые не дают нам ни экономически развиваться, ни строить, ни просто жить. Но мы выстоим, мы пройдем и это испытание во имя наших детей», — подчеркнул в своем обращении глава администрации Антрацита и Антрацитовского района Анатолий Андриенко.

Настоятель сельского храма Рождества Пресвятой Богородицы отец Геннадий, спустя более 70 лет после гибели пяти земляков, отслужил панихиду по усопшим, после чего прах был захоронен у плит братской могилы. Военнослужащие комендантского полка Ровеньков отдали в память жертв ружейный салют.

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