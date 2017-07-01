Мехико, 1 июля, 2017, 21:46 — ИА Регнум. Результатом ожесточенного противостояния в мексиканском штате Синалоа поздним вечером в пятницу, 30 июня, полицейских и наркотрафикантов стали 19 погибших и 5 раненых. Перестрелка произошла в городе Масатлан с участием бандформирований с одной стороны и служащих Федеральной полиции и мексиканской армии с другой. По сообщениям испанской La Vanguardia, группа людей, вооруженных пистолетами напала на полицейских, которым пришлось вызвать на подмогу бойцов армейского подразделения. Нападавшие прибыли на четырех транспортных средствах, из которых и открыли огонь.

Цитата из к/ф «Музыкант». Реж. Роберт Родригес. 1992. Мексика — США Мексиканские бандиты

Как следует из информации, полученной изданием из источников, близких в правоохранительным органам, все 19 убитых — боевики группировок торговцев наркотиков. Пятеро раненых — сотрудники полиции. Кроме того, силовикам удалось арестовать еще семерых участников перестрелки.

Вооруженные столкновения в штате Синалоа, считающимся «территорией наркомафии» — часть войны за лидерство в этом преступном бизнесе, начавшейся после ареста в прошлом году «генерала» наркокартеля Синалоа Хоакина Гусмана, известного под кличкой «Коротышка» (El Chapo). Только за июнь нынешнего года в нарковойне в этом мексиканском штате погибло 760 человек, согласно данным Секретариата безопасности штата.

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