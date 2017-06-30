Москва, 1 июля, 2017, 00:38 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с генсеком Совета Европы Турбьёрном Ягландом уведомил о решении российской стороны приостановить уплату взноса в бюджет СЕ за 2017 года. Об этом 30 июня сообщила пресс-служба МИД России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Министр информировал генсекретаря Совета Европы о решении приостановить уплату взноса Российской Федерации в бюджет Совета Европы за 2017 год до безусловного восстановления в полном объёме полномочий делегации Федерального собрания в Парламентской ассамблее Совета Европы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудили также другие актуальные вопросы участия России в деятельности Совета Европы, в том числе ход ратификации Конвенции СЕ об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма и Конвенции о едином подходе к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий.

Напомним, что Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ.

При этом Россия является одним из пяти основных плательщиков Совета Европы. Взнос в СЕ неделим и представляет собой общий взнос в ПАСЕ, Комитет министров, Конгресс местных и региональных властей, а также Европейский суд по правам человека.

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