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Названы условия, на которых Россия готова вернуться в ПАСЕ

Политика
Весь вопрос в нормах регламента ПАСЕ

Москва, 10 февраля 2017, 09:24 — REGNUM  Россия не вернется в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), пока организация не откажется от дискриминационных норм регламента, позволяющих лишать голоса национальные делегации, причём решением небольшого числа членов. Об этом сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин в интервью газете «Коммерсантъ».

На вопрос, не собирается ли Россия вернуться в ПАСЕ, Володин ответил: «В ПАСЕ не вернемся, пока не будут отменены дискриминационные нормы регламента, которые позволяют, причем небольшому количеству членов ПАСЕ, лишать голоса национальные делегации. Если эта норма в регламенте будет отменена, Россия вернется».

Володин подчеркнул, что 8 февраля председатель ПАСЕ Педро Аграмунт направил письмо по итогам консультаций с членами ассамблеи. По мнению делегатов ПАСЕ, диалог с Россией необходим, и нормы, о которых говорил Володин, на встрече ассамблеи намерены обсуждать.

По словам Володина, Аграмунту важно, чтобы в ассамблеи было 47 членов, и Москва тоже считает это правильным. «Но нам важно, чтобы права делегации были защищены», — отметил он.

Володин уточнил, что в первых числах следующего месяца ПАСЕ соберётся в Мадриде. На это мероприятие от Госдумы поедут заместитель председателя Пётр Толстой («Единая Россиия») и глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР). Они примут участие в обсуждении темы процедур регистрации и участия национальных делегаций в работе ПАСЕ. «Это в том числе предмет письма, которое прислал Аграмунт», — указал он.

Напомним, в 2014 и 2015 годах ПАСЕ из-за позиции России по Крыму приняла резолюции, в которых лишила российскую делегацию основных прав, прежде всего, права голосовать на сессии, права участвовать в работе уставных органов ассамблеи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 января лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что российская делегация не примет участия в январской сессии ПАСЕ.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума вычеркнула январскую сессию ПАСЕ из графика работы

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