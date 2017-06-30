Ереван, 30 июня, 2017, 13:30 — ИА Регнум. Глава МИД Армении Эдвард Налбандян не исключил встречи с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедьяровым в июле. Об этом Налбандян заявил журналистам сегодня, 30 июня.

հttps://twitter.com/tbalayan Встреча Сергея Лаврова, Эльмара Мамедъярова и Эдварда Налбандяна в Москве 28 апреля

Между тем агентство РИА Новости со ссылкой на источник в дипломатических кругах сообщает, что встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Эдварда Налбандяна состоится 11 июля в австрийском Мауэрбахе, в рамках неформальной встречи глав МИД стран ОБСЕ.

Ожидается, что во встрече примут участие также сопредседатели Минской группу ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Последняя встреча глав МИД Армении и Азербайджана состоялась в Москве 28 апреля при посредничестве и участии главы МИД России Сергея Лаврова. Согласно официальному сообщению по итогам встречи, министры договорились продолжить контакты.

29 июня, комментируя поставки в Азербайджан очередной партии российского вооружения замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочаряна заявил, что в вопросах безопасности Армения, в первую очередь, должны полагаться на свои силы. «Во-вторых, не нужно иметь излишних ожиданий. Конечно, Россия — наш союзник, но излишние ожидания могут привести к совершенно иному… И исходя из этой реальности мы должны строить нашу внешнюю политику как с Россией, так и с другими партнерами», — сказал Кочарян.

В середине июня резко возросло напряжение в зоне карабахского конфликта. Армянская армия потеряла 4 военнослужащих, еще несколько были ранены. Как заявил 28 июня министр обороны Армении Виген Саркисян, только по подтверждённым данным в результате действий армянской армии Азербайджан потерял как минимум восемь военнослужащих. «Это только подтвержденные данные, в то время как по неподтвержденным данным цифра намного больше», — сказал Саркисян.

По его словам, погибшие азербайджанские военнослужащие не похоронены и в азербайджанской прессе о них нет никаких данных.

Свою обеспокоенность в связи с ростом напряжения в зоне конфликта ранее выступили сопредседатели Минской группы ОБСЕ, ООН и Евросоюз, которые призвали стороны принять меры по снижению напряженности.

Многие аналитики предсказывают в скором будущем возобновление военных действий в зоне конфликта.