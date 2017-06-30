Санкт-Петербург, 30 июня, 2017, 13:19 — ИА Регнум. Военно-морской флот России получит четыре корвета проекта 20 385, первый из которых — «Гремящий» — спустили на воду сегодня, 30 июня, в Санкт-Петербурге на «Северной верфи».

ПАО Судостроительный завод «Северная верфь» Корвет «Гремящий»

«Серия будет бригадного состава, это около четырех кораблей», — сообщил начальник управления кораблестроения ВМФ России контр-адмирал Владимир Тряпичников, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы не должны стоять на месте, все комплексы, в том числе корабельные, стремительно развиваются и идут вперед по своему оснащению», — отметил контр-адмирал.

Тряпичников заявил, что после спуска на воду четырех корветов проекта 20 385 военно-промышленный комплекс перейдет к строительству еще более современного корвета, с более мощным комплексом вооружений, проекта 20 386.

Строительство же корветов текущего проекта целесообразно продолжать на «Северной верфи» в Петербурге, хотя есть и другие варианты.

«Конечно, рассматривается вопрос развития мощностей в Дальневосточном регионе, чтобы строить данные корабли и здесь, в Северо-Западном регионе, и на Дальнем Востоке», — пояснил Тряпичников.

В качестве возможных претендентов на госзаказ Владимир Тряпичников назвал Амурский судостроительный завод, Хабаровский завод, некоторые предприятия судоремонтного кластера.

«Сегодня построен новейший, современнейший судостроительный комплекс «Звезда» в бухте Большой Камень, таких по пальцам пересчитать в мире», — сказал контр-адмирал.

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Добавим, что корвет «Гремящий», который был спущен на воду 30 июня, как запланировано, после ввода в состав ВМФ будет служить на Тихоокеанском флоте.