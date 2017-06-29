Париж, 29 июня, 2017, 11:14 — ИА Регнум. «У запада наступает украинское похмелье, — к такому выводу приходит французский публицист Кристель Неан в своих заметках на страницах издания AgoraVox. — Трехлетнее ожидание «киевского чуда», которое должно было при подпитке Запада принести на Украину торжество демократии и процветания вылилось, образно говоря, в грандиозную пьянку с битьем посуды, кражей кошельков, драками званых гостей за кусок украинского пирога и утреннее пробуждение хозяйки застолья, сквозь головную боль пытающейся понять, кто же это завалился к ней в постель».

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Титаник

«Запад вдруг начал замечать то, о чем так называемые «пророссийские» СМИ пишут с 2014 года: переименование улиц в честь пособников гитлеровцев, попытки смыть грязь военных преступлений с переметнувшихся во время войны на сторону фашистов, акты вандализма у памятников жертвам Холокоста, заметный рост антисемитизма и так далее, — перечисляет автор. — Секрет прост: украинские власти всех попросту достали своими выступлениями, нежеланием реформироваться и попрошайничеством. Запад понимает, что их не исправить, и для ретуши собственного позитивного образа он должен просто-напросто избавиться от этого крикливого государства, в котором процветает неонацизм. Нет сомнения, что ЕС и США и раньше все это видели, но надеялись, что с помощью готовой на все Украины сумеют расшатать позиции России, но не вышло».

Читайте также: Петр Киевский будоражит Париж и Макрона

По мнению публициста, Запад увидел, наконец, что играм в национальное самоопределение, за которыми скрывается обыкновенный фашизм, конца при нынешнем руководстве страной не будет, а менять это руководство не на кого. Разве что на худшее в лице «типов вроде Юлии Тимошенко, призывавшей в марте 2014 убить всех жителей России вместе с ее лидером, а затем с помощью ядерного оружия уничтожить 8 миллионов русских, живущих на Украине».

«Западные капитаны только сейчас, когда выяснилось, что украинский «Титаник», стремительно идет ко дну, неожиданно узрели, что пароход дал течь. Спасать его бесполезно и дорого. Остается отойти подальше, чтобы не забрызгало кровью жертв. Которые могут быть принесены войной, что имеет высокие шансы разразиться, если такие, как Тимошенко взберутся на вершину власти. В этом случае будет не просто развал страны на куски, но кровавая баня, похлеще Майдана трехлетней давности».

Читайте также: Яценюк: «Нынешняя модель власти на Украине себя исчерпала»