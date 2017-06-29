Ростов-на-Дону, 29 июня, 2017, 11:13 — ИА Регнум. Ростовчане опротестовали решение властей о сокращении численности маршрутных такси. По мнению чиновников, лишними являются около 330 единиц автобусов малой вместимости. На сегодняшний день по городу-миллионнику курсирует 869 маршруток, но и этого числа в час пик не хватает. Горячие споры развернулись среди интернет-пользователей в одном из популярных сообществ «ВКонтакте».

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Пассажиры общественного транспорта считают, что даже увеличение количества автобусов большой вместимости с 441 до 623 единиц проблему не решит.

«Насколько я понимаю, сейчас при 869 маршрутках в час пик люди едут, как сельди в бочках. А когда их станет 542, что будет с селёдочками?» — задается вопросом Артём К.

Интернет-пользователь Андрей Е. считает, что горожане будут в два раза чаще опаздывать, так как автобусы дольше стоят на остановках.

«Может уже начали сокращать? Уже какой вечер нормально не могу уехать с улицы Вологодской», — пожаловалась жительница Северного микрорайона Анна К.

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Наряду с негативными комментариями, которых все-таки больше, есть и положительные отзывы о принятом решении.

«Теперь вам предлагают как в цивилизованных странах общественный транспорт и развитие велодорожек, и тут вы не довольны. У меня большая просьба к руководству, чтобы сделали общественный транспорт по времени. Это очень удобно. Например, в Германии каждые 3−5 минут ходят автобусы и трамваи, есть расписание, ты знаешь, когда тебе нужно выйти и ждать автобус или трамвай», — предложил один из комментаторов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, не так давно ростовчане пожаловались на отсутствие общественного транспорта в городе, особенно в вечернее время. В пример приведены конкретные маршруты. Год назад интернет-пользователи также посетовали на то, что после 22:00 пассажирский транспорт не ходит.

«Почему живя в не таком уж огромном городе, мы не можем уехать на общественном транспорте ‪в 23:00? Куда вообще с этим вопросом идти? И есть ли возможность поменять эту ситуацию?» — задался тогда вопросом горожанин.

Тогда администрация Ростова-на-Дону ответила, что в рамках разработки новой схемы маршрутной сети общественного транспорта будут учтены эти и многие другие пожелания.

Зимой 2017 года ростовчане раскритиковали новую маршрутную сеть города-миллионника. Проект разработали работники Донского государственного технического университета, но схема не прошла общественные слушания.

Тогда эксперты ДГТУ предложили сократить число маршрутных такси в два раза. Их предлагается заменить автобусами большой вместимости.

У некоторых ростовчан возникли вопросы. Так, например, Сергей Бадахьян не нашёл на новой карте сквозные маршруты в микрорайон Западный.

«Тут про каждое второе изменение можно написать немало, но этого достаточно, чтобы считать его неприемлемым. Вместо этой профанации, лучше поставьте в автобусы кондиционеры. И начните штрафовать водителей за простой на остановках. Это решит намного больше проблем, чем всякое изменение маршрутов», — считает горожанин.

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Авторы новой маршрутной схемы Ростова-на-Дону учтут критику горожан

Напомним, вопросы общественного транспорта в городе-миллионнике на сегодняшний день курирует Сергей Саенко. В этом кресле он сменил Геннадия Клейменова, ушедшего с поста по состоянию здоровья.

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