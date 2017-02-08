Ростов-на-Дону, , 13:37 — REGNUM

Ученые Донского государственного технического университета — авторы новой маршрутной схемы Ростова-на-Дону — учтут критику горожан и доработают проект. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 8 февраля.

Все предложения и замечания будут проанализированы. Корректировку разработчикам предложит уже департамент транспорта Ростова-на-Дону, который учтёт все пожелания жителей города-миллионника.

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Напомним, новая маршрутная сеть Ростова-на-Дону, которую разработали сотрудники донского вуза, пришлась горожанам не по душе. Схему вынесли на публичное обсуждение в сервисе «Активный ростовчанин» на сайте городской администрации. Предложения принимаются до 17 февраля. Проект набрал больше голосов «против», чем «за».

Как уже сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день сеть общественного транспорта включает 116 автобусных, восемь троллейбусных и пять трамвайных маршрутов. Согласно новой схеме общественный транспорт будет состоять из 54 маршрутов, на которые выйдут исключительно автобусы большой вместимости и 57 маршрутов, курсировать по которым будут автобусы средней и малой вместимости. В результате количество автобусов большой вместимости возрастет, а вот маршруток станет почти вдвое меньше.

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