Ленинградская область, 28 июня, 2017, 18:46 — ИА Регнум. Доходная и расходная часть бюджета Ленинградской области 2017 года увеличены в связи с безвозмездными поступлениями из федеральной казны и Пенсионного фонда РФ. Законопроект о корректировке бюджета-2017, внесенный губернатором региона Александром Дрозденко, 28 июня был одобрен Законодательным собранием Ленобласти сразу в трех чтениях, сообщили в пресс-службе областного правительства.

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Доходная часть бюджета 2017 года увеличена на 3,8 млрд рублей (на 4%) и достигла 97,9 млрд рублей. Расходы областного бюджета вырастут на 8,2 млрд рублей (на 7,7%) и составят в текущем году 114,3 млрд рублей.

«Дефицит бюджета 2017 года остается техническим и по факту равен нулю. Разницу между доходами и расходами планируется полностью покрыть из средств, образовавшихся на счетах Ленинградской области по итогам прошлого года», — заверяют власти 47-го региона.

Они также подчеркивают, что увеличение расходов не приведет к росту долговой нагрузки Ленобласти, поскольку, помимо поступлений из федерального центра, эти расходы покрываются опережающим ростом собственных доходов региона.

«Мы не только увеличиваем приоритетные расходы, но и делаем это не в ущерб устойчивости бюджета Ленинградской области», — подчеркнул первый заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета финансов Роман Марков.

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Как сообщается, значительная часть дополнительного финансирования пойдет на образование, здравоохранение, социальную защиту населения, региональные автомобильные дороги, жилищно-коммунальное хозяйство и развитие топливно-энергетического комплекса.

Кроме того, вырастут расходы на финансирование социально-культурной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, развитие региональных автомобильных дорог и другие приоритетные статьи бюджета.

Ранее Ленобласть смогла в полном объеме и досрочно погасить все коммерческие кредиты, взятые регионом в предшествующие годы. В июне 2017 годв аналитики рейтингового агентства Standard & Poor's подтвердили долгосрочный кредитный рейтинг Ленинградской области на уровне «ВВ+», прогноз — «стабильный».